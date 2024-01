Zbigniew Ziobro poważnie chory. Są nowe wieści o jego stanie! Kolega mówi wprost, jak jest

Zbigniew Ziobro teraz musi przede wszystkim zadbać o siebie. Lider Suwerennej Polski walczy z podstępną chorobą. Jak donosił "Super Express" Ziobro zmaga się z nowotworem. - Ponieważ ten typ raka, który dopadł Zbigniewa Ziobrę, potrafi niezauważalnie rozwijać się w organizmie całymi latami i długo nie daje specyficznych symptomów, które można wcześniej trafnie zinterpretować - komentowało nasze źródło z bliskiego otoczenia polityka.

Wiadomo, że partyjni koledzy i koleżanki Ziobry wspierają swojego szefa i życzą mu szybkiego powrotu do formy. Wierzą, że wszystko pójdzie dobrze i Ziobro wróci o swoich codziennych obowiązków. Teraz najnowsze informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry przekazał Jacek Ozdoba.

Polityk Suwerennej Polski w rozmowie z radiem Zet ujawnił, jak obecnie czuje się lider partii. - Jestem upoważniony do tego, żeby powiedzieć. Pan minister ma bardzo poważną chorobę onkologiczną, jest to kwestia przełyku, jest poddawany bardzo mocnemu leczeniu onkologicznemu. Jak z nim rozmawiałem, to apeluje do wszystkich, żeby dbać o zdrowie. W tej chwili oddaje się leczeniu i rodzinie - przekazała Ozdoba w rozmowie z Beatą Lubecką. Polityk opisał też, że jego szef miewał chrypę, a to była oznaka choroby: - Ubolewam nad ty, że obserwuję od jakiegoś czasu taki scenariusz, kiedy niektórzy dziennikarze nabijają się z jego chrypy, która często pojawiała się na konferencjach, a ona jest jednym z objawów choroby onkologicznej, którą pan minister ma, bo guz uciska, utrudniając mu mowę.

Ozdoba dodał, że wszyscy liczą na to, że były minister, jak najszybciej wróci do zdrowia. - Jest to niewątpliwie silny zawodnik, więc sądzę, że nabierze sił, jak tylko pokona tę chorobę. Jestem przekonany, że tak będzie - podkreślił radiowy gość.