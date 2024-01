Zbigniew Ziobro poddawany chemioterapii. Rokowania są trudne

Pod nieobecność Zbigniewa Ziobry, który zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, Suwerenną Polską czasowo zarządza europoseł Patryk Jaki (39 l.). Były minister sprawiedliwości ma być wyłączony na kilka miesięcy, nie będzie też uczestniczył w kampanii Suwerennej Polski przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Jednak jego partyjni koledzy mocno wierzą, że wszystko się dobrze skończy i Zbigniew Ziobro pokona nowotwór.

- Czekamy na Zbyszka Ziobrę, jest potrzebny Polsce, jego powrót jest bardzo przez nas oczekiwany. To, co mówił Zbigniew Ziobro przez lata o Unii Europejskiej, okazuje się prawdą. Miał rację. Zbyszek Ziobro na pewno wróci, wszyscy na niego czekamy. Jest potrzebny Polsce - mówi nam wiceprezes Suwerennej Polski Michał Wójcik. Wtóruje mu poseł Jacek Ozdoba.

- Minister Ziobro jest wyjątkowo silnym człowiekiem i jest w stanie pokonać wiele trudności w swoim życiu. Jestem pewien, że jego obecny stan zdrowia wróci do normy i Zbigniew Ziobro będzie dalej w stanie pracować dla Polski tak, jak to robił praktycznie przez całe życie. Zbigniew Ziobro ma pełne wsparcie znakomitej drużyny, która stworzył. Wierzę, że jak najszybciej wróci do zdrowia - zaznacza Jacek Ozdoba.

- Zbyszek przechodzi dość radykalną chemioterapię. Modlimy się za jego zdrowie – podsumowuje inny ważny polityk Suwerennej Polski.

