Ostre spięcie z dziennikarzem na konferencji Donalda Tuska! Premier nie wytrzymał

Podczas konferencji w Łomży, przedstawiciel TV Republika zapytał Donalda Tuska o "koniec embarga" na stację, co spotkało się z ironiczną odpowiedzią premiera.

Tusk zaprzeczył istnieniu embarga, przypominając o swojej obecności na targach w Kielcach, gdzie odpowiadał na pytania TV Republika.

Premier Tusk stanowczo stwierdził, że nie żałuje żadnych swoich wcześniejszych słów o Donaldzie Trumpie i podkreślił strategiczne znaczenie Polski jako sojusznika USA.

Tusk podkreślił, że jako premier dba o poważne traktowanie Polski na arenie międzynarodowej i nie zamierza się nikomu podlizywać.

Przedstawiciel TV Republika rozpoczął pytanie od stwierdzenia: "Czy to koniec embarga na największą stację telewizyjną w Polsce?". Słowa te wywołały natychmiastową reakcję Donalda Tuska, który nie wytrzymał i skomentował je z wyraźną ironią.

- Tacy duzi jesteście, że aż najwięksi w Polsce? Ja znam takich facetów, którym się wydaje, że coś jest bardzo duże, a później się okazuje... Także niech pan będzie ostrożny z tym chwaleniem się co do rozmiarów i wielkości, bo z tego są później tylko kompromitacje - odparł.

Premier podkreślił, że pytanie o rzekome embargo jest "nieporozumieniem", wskazując, że zaledwie dwa dni wcześniej odpowiadał na pytania TV Republika podczas targów w Kielcach. Dodał również, że spotkania z prasą "to nie jest wesele" i nie zaprasza dziennikarzy indywidualnie.

- To nie jest wesele, ja nie zapraszam indywidualnie dziennikarzy. Jest pan, zadaje pan pytania, niezależnie od tego, jak niekonwencjonalne - dodał.

Relacje z Donaldem Trumpem

Kolejne pytanie ze strony TV Republika dotyczyło "złych relacji rządu z administracją Donalda Trumpa" oraz ewentualnych słów żalu premiera w kontekście wcześniejszych wypowiedzi o Trumpie jako "rosyjskim agencie".

- Nie żałuję żadnych słów, które w życiu wypowiedziałem. Nie narzekam na relacje pomiędzy polskim rządem a administracją w Waszyngtonie. Prezydent Trump jest bardzo wymagającym i trudnym partnerem. Nie tylko z mojego punktu widzenia, wszyscy o tym wiemy - odparł.

Donald Tusk podkreślił strategiczne znaczenie Polski w relacjach z USA, niezależnie od tego, kto sprawuje urząd prezydenta. Zaznaczył, że Polska ma swoje interesy i jest kluczowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie.

- My jako Polska mamy swoje interesy, jesteśmy najważniejszym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych i niezależnie od tego, kto jest prezydentem USA, Polska jest najważniejszym ogniwem NATO w tej części świata - ocenił.

Premier odniósł się również do kwestii współpracy gospodarczej, wskazując na duże kontrakty, takie jak zakup samolotów czy budowa elektrowni jądrowej.

- Jak się płaci grube pieniądze za produkty, w tym przypadku są to samoloty czy elektrownia jądrowa, to jest to wystarczający powód, żeby z podniesioną głową i na stojąco o tym rozmawiać, a nie na kolanach - skwitował lider PO.

Premier o swojej roli

Na zakończenie Donald Tusk podkreślił swoją rolę jako premiera w kontekście relacji międzynarodowych, zaznaczając, że jego priorytetem jest dbanie o poważne traktowanie Polski na arenie międzynarodowej.

- Niezależnie od tego, jaki temperament ma dzisiejszy prezydent USA, jakie ma sympatie i relacje polityczne z Putinem, z prezydentem Chin, nic z tych rzeczy nie wpłynie na moje stanowisko. Jako premier polskiego rządu jestem odpowiedzialny za to, żeby Polska była traktowana poważnie. Nie mam zamiaru się nikomu podlizywać i nigdy nie będę tego robił - mówił.

