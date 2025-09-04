Poparcie dla rządu: W sierpniu 30% Polaków popierało rząd, a 46% było mu przeciwnych, co oznacza zahamowanie trendu wzrostowego przeciwników.

Ocena premiera: 32% ankietowanych jest zadowolonych z Donalda Tuska jako premiera, natomiast 58% wyraża niezadowolenie.

Stabilizacja ocen gospodarczych: Po lipcowym spadku, oceny polityki gospodarczej rządu wróciły do poziomu z I połowy roku (36% pozytywnych ocen, 50% negatywnych).

Metodologia badania: Sondaż CBOS przeprowadzono na próbie 917 osób w dniach 21 sierpnia – 1 września br., wykorzystując metody CAPI, CATI i CAWI

Jakie jest poparcie dla rządu? Spadek zaufania, ale krytyka słabnie

Sierpniowe badanie opinii publicznej pokazuje, że gabinet premiera Donalda Tuska traci zwolenników. Poparcie dla rządu zadeklarowało 30 proc. badanych, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z okresem maj-lipiec, gdy utrzymywało się na stabilnym poziomie 32 proc. Jednak co równie istotne, po raz pierwszy od dłuższego czasu nie wzrosła liczba jego przeciwników. Po osiągnięciu w lipcu rekordowego poziomu 48 proc., odsetek krytyków rządu zmalał do 46 proc. Może to sygnalizować stabilizację nastrojów społecznych.

Co Polacy sądzą o premierze Tusku? Notowania bez większych zmian

W przeciwieństwie do ocen całego rządu, notowania samego premiera pozostają stabilne. Zadowolenie z faktu, że to Donald Tusk stoi na czele rządu, wyraża 32 proc. Polaków (wzrost o 1 pkt proc. od lipca). Niezadowolonych z osoby premiera jest 58 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.). Te dane sugerują, że wizerunek lidera jest nieco bardziej odporny na wahania opinii publicznej niż ocena pracy całego gabinetu.

Czy polityka gospodarcza rządu stwarza szanse na poprawę?

Największym zaskoczeniem i zarazem najbardziej optymistycznym sygnałem dla rządzących jest wyraźna poprawa ocen działań w sferze gospodarczej. Sierpniowe badanie CBOS wykazało wzrost pozytywnych ocen działań rządu w sferze gospodarczej do 36 proc., co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe. Jednocześnie znacząco, bo aż o 5 punktów procentowych, zmalał odsetek tych, którzy uważają, że polityka rządu nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej (obecnie 50 proc.). Jak zauważa pracownia, "po lipcowym »zawirowaniu« konfiguracja ocen polityki gospodarczej rządu powróciła tym samym do wyrównanego poziomu notowanego w I połowie br.". To w tym obszarze Polacy wydają się najbardziej zgodni co do pozytywnej zmiany.

Obojętność zamiast poparcia? Rośnie grupa niezainteresowanych polityką

Jednym z najciekawszych wniosków, jakie przynosi najnowszy sondaż CBOS, jest dynamiczny wzrost odsetka osób deklarujących obojętność wobec rządu. W sierpniu jest to więcej niż co piąty respondent (22 proc.), co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do lipca. Tak znacząca zmiana w tak krótkim czasie może świadczyć o rosnącym zmęczeniu Polaków bieżącą polityką. Dla coraz większej części społeczeństwa działania rządu przestają budzić skrajne emocje, co jest ważnym sygnałem zarówno dla koalicji rządzącej, jak i dla opozycji.

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 21 sierpnia do 1 września br. na próbie liczącej 917 osób (w tym: 64,6 proc. metodą CAPI, 18,8 proc. – CATI i 16,7 proc. – CAWI).

