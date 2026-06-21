Odebranie orderu Zełenskiemu. Czarzasty po decyzji: "Lepiej mieć kanał rozmów, niż go uciąć"

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-21 13:11

Narasta konflikt dyplomatyczny Polska-Ukraina po odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że nie będzie oceniał decyzji o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy, bo nie chce skłócać Polek i Polaków.

Włodzimierz Czarzasty, Marszałek Sejmu, podczas konferencji prasowej w okularach i garniturze, otoczony mikrofonami różnych stacji, wypowiada się na temat konfliktu dyplomatycznego Polska-Ukraina, o czym można przeczytać na Super Biznes.
Autor: ART SERVICE / Super Express Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, ubrany w garnitur i okulary, stoi przed mikrofonami z logo różnych mediów, udzielając wypowiedzi. W tle częściowo widoczna sylwetka innej osoby i jasne, bezchmurne niebo. Temat jego wystąpienia to konflikt dyplomatyczny Polska-Ukraina i jego skutki dla biznesu i bezpieczeństwa, o czym przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • Marszałek Czarzasty unika oceny odebrania Orderu Orła Białego Zełenskiemu, aby nie dzielić Polaków, jednocześnie krytykując ukraińską decyzję ws. UPA.
  • Ostrzega, że eskalacja konfliktu może zaszkodzić polsko-ukraińskim kontraktom na odbudowę, wywołać wyjazd Ukraińców z Polski i osłabić bezpieczeństwo.
  • Decyzja o odebraniu orderu była reakcją na nazwanie przez Zełenskiego jednostki wojskowej imieniem „Bohaterów UPA”, co skutkowało masową rezygnacją z polskich odznaczeń przez ukraińskich polityków.
  • Zarówno Czarzasty, jak i Premier Tusk apelują o deeskalację, podkreślając, że obecny konflikt polsko-ukraiński służy interesom Putina i osłabia strategiczne partnerstwo.

Czarzasty ostrzega przed skutkami sporu z Ukrainą

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wprost odniósł się do narastającego napięcia na linii Warszawa-Kijów, którego kulminacją była decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Marszałek, choć unika jednoznacznej oceny samej decyzji, to nie ma wątpliwości co do jej możliwych, negatywnych skutków. Wskazuje na trzy kluczowe obszary: biznes, bezpieczeństwo i relacje społeczne.

Czarzasty zwrócił uwagę na zbliżające się spotkanie biznesowe w Gdańsku, gdzie mają być podpisywane kontrakty na odbudowę Ukrainy. – Czy te kontrakty będą podpisywane z Polską w dobrej atmosferze? Czy one w ogóle będą podpisywane? – zastanawiał się w Polsat News. Według marszałka Włodzimierza Czarzastego eskalacja sporu może zagrozić nie tylko interesom polskich firm, ale także bezpieczeństwu kraju, jeśli np. Rosja zaatakuje Polskę dronami, a Ukraińcy, mający największe doświadczenie w ich zwalczaniu, nie będą skorzy do pomocy. Podkreślił, że choć decyzję Ukrainy o nazwaniu jednostki imieniem UPA uważa za "skandaliczną", to kluczowe jest teraz szukanie wyjścia z konfliktu.

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Dlaczego Zełenski stracił Order Orła Białego?

Bezpośrednią przyczyną bezprecedensowej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego było uhonorowanie przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem „Bohaterów UPA”. Decyzja ta, podjęta pod koniec maja, wywołała w Polsce falę oburzenia i krytyki ze strony najważniejszych polityków, w tym premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

W odpowiedzi na te działania, Kapituła Orderu Orła Białego, na prośbę prezydenta Nawrockiego, zaopiniowała sprawę. Prezydent Karol Nawrocki, ogłaszając decyzję o odebraniu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, podkreślił, że nie jest ona skierowana „przeciwko narodowi ukraińskiemu” i nie zmienia strategicznego kursu Polski w kwestii wsparcia w wojnie z Rosją. Sam Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał odznaczenie do Polski. Order, przypomnijmy, został mu przyznany w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę.

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