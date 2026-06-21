Sikorski żąda miejsca dla Polski. Jest stanowcza odpowiedź Niemiec

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-21 11:43

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski stanowczo domaga się miejsca dla Polski, gdy ruszą ewentualne negocjacje w sprawie Ukrainy. Berlin odpowiedział na te słowa. Rzecznik niemieckiego rządu zapewnił o ścisłej koordynacji, ale jednocześnie podkreślił, że to nie czas na takie dyskusje.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, ubrany w granatowy garnitur i krawat w kropki, patrzy w prawo z poważnym wyrazem twarzy, prezentując stanowisko Polski. Więcej o żądaniach Sikorskiego dotyczących miejsca dla Polski przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Alexandros Michailidis/ Shutterstock
  • Niemcy zapewniają, że europejskie negocjacje dotyczące Ukrainy będą zawsze ściśle koordynowane z polskim rządem.
  • Polska, ustami szefa MSZ, domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym, wskazując, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej są bardziej zagrożone rosyjską agresją niż Niemcy.
  • Rzecznik niemieckiego rządu podkreśla, że obecnie nie toczą się żadne negocjacje, Rosja nie wyraża chęci rozmów, a Niemcy nie mają wiodącej pozycji w decydowaniu o formacie.
  • Kanclerz Niemiec zaprosił liderów Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski na tzw. spotkanie E5 w Berlinie, aby omówić wyniki szczytów G7 i Rady Europejskiej oraz przygotowania do szczytu NATO.

Stanowcza deklaracja Radosława Sikorskiego: Polska musi być przy stole

Sprawę wywołał wywiad, jakiego szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski udzielił niemieckiemu dziennikowi „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Minister wprost stwierdził, że dotychczasowy format, w którym o sprawach Ukrainy decydują głównie Niemcy i Francja, jest już niewystarczający.

"Francusko-niemiecki silnik jest zbyt mały, aby napędzać tak duży pojazd, jakim stała się UE" – ocenił minister Sikorski. W jego opinii nie można ignorować głosu 150 milionów ludzi żyjących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii, którzy są znacznie bardziej narażeni na rosyjską agresję. Dlatego, jak podkreślił, Polska domaga się swojego miejsca przy stole, gdyby w przyszłości doszło do negocjacji w sprawie Ukrainy, argumentując to zarówno sąsiedztwem z Rosją i Ukrainą, jak i ryzykiem, jakie ponosi.

NAWROCKI ZAWIÓDŁ W SPRAWIE ZEŁENSKIEGO?

Polecany artykuł:

Kryzys w relacjach z Ukrainą. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz alarmuje

Jak Niemcy odpowiedziały na słowa polskiego ministra?

Reakcja Berlina była szybka, ale bardzo dyplomatyczna. Z jednej strony pojawiło się uspokajające zapewnienie, a z drugiej – wyraźne stonowanie oczekiwań. Europejskie działania negocjacyjne w sprawie Ukrainy będą zawsze ściśle koordynowane z polskim rządem – zapewnił rzecznik niemieckiego rządu Stefan Kornelius.

Jednocześnie rzecznik dodał, że „nie jest to odpowiedni moment na dyskusję o formatach ani o udziale”. Kornelius zaznaczył, że obecnie żadne rozmowy się nie toczą, a co najważniejsze, sama Rosja nie wykazuje najmniejszej chęci do podjęcia negocjacji. Podkreślił też, że Niemcy nie mają wiodącej roli w decydowaniu o tym, kto miałby takie rozmowy prowadzić.

Polecany artykuł:

Zełenski odesłał Order Orła Białego do Nawrockiego! Prezydent RP tłumaczy: "Nas…
Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełeńskiemu
Galeria zdjęć 13
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Każde pytanie o inny kraj. Polska, Niemcy, Ukraina
Pytanie 1 z 10
DRUGĄ najdłuższą rzeką w Polsce jest:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
NIEMCY
POLSKA