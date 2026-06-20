Zełenski odesłał Order Orła Białego do Nawrockiego! Prezydent RP tłumaczy: "Nasz próg bólu został przekroczony"

Prezydent Karol Nawrocki cofnął Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego w piątek 19 czerwca, a Zełenski odesłał odznaczenie w sobotę 20 czerwca.

Głównym powodem decyzji Nawrockiego była zgoda prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA”.

W odpowiedzi na decyzję Nawrockiego, szereg wysokich rangą urzędników ukraińskich, w tym szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow i ambasador w Polsce Wasyl Bodnar, zrezygnowało z posiadanych polskich odznaczeń, nazywając gest „nieprzyjaznym” i „strategiczny błędem”.

Wołodymyr Zełenski przekazał informację o odesłaniu Orderu Orła Białego do prezydenta Karola Nawrockiego w sobotę 20 czerwca. Wcześniej, w piątek 19 czerwca, prezydent Polski poinformował, że po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o cofnięciu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Powodem była zgoda prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA”. Nawrocki podkreślił jednocześnie, że jego decyzja „nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu” i „nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa”, a także, że „nic się nie zmieniło” w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

Do swojej decyzji prezydent Nawrocki nawiązał w sobotę podczas obchodów Narodowego Dnia Powstań Śląskich w Grabówce. Stwierdził, że prezydent każdego państwa „musi nieść na sobie odpowiedzialność za to co było, za to co jest dzisiaj i za to co będzie w przyszłości”.

- Prezydent też jest od tego, aby mówić głosem tych, których już nie ma i którzy nie mogą przemawiać - ocenił.

Dodał, że odpowiedzialność ta ciąży na każdej władzy państwowej. Warto przypomnieć, że Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w kwietniu 2023 roku z rąk ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy.

- W uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka - argumentowano.

Argumentacja Karola Nawrockiego

W swojej argumentacji prezydent podkreślił polskie doświadczenia historyczne.

- Nas, Polaków, nie trzeba uczyć tego, czym jest wojna. Nam nie trzeba przypominać o tym, jak wygląda wojna, jak wyglądają totalitaryzmy: ten sowiecki i ten niemiecki - stwierdził. - Wiemy, czym jest wojna, walka o niepodległość, postsowieckie - dziś rosyjskie - zagrożenie. Ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników i ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego - dodał.

Reakcje strony ukraińskiej

W odpowiedzi na decyzję prezydenta Nawrockiego, szereg wysokich rangą urzędników ukraińskich podjęło decyzję o zrzeczeniu się polskich odznaczeń. Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrezygnowali z otrzymanych polskich orderów zasługi. Kyryło Budanow, uzasadniając swoją decyzję na Telegramie, nazwał gest Nawrockiego „nieprzyjaznym” i „prezentem dla moskiewskiego agresora, który ten bezwzględnie wykorzysta przeciwko obu naszym krajom”. Podkreślił, że relacje ukraińsko-polskie mają długą historię, obejmującą zarówno karty bohaterskie, jak i tragiczne, co powinno być podstawą do pogłębionej refleksji, a nie politycznych spekulacji. Dodał, że Ukraina nie ingeruje w kwestie pamięci historycznej innych narodów i zastrzega sobie prawo do własnej pamięci narodowej oraz godności.

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha ocenił pozbawienie Zełenskiego Orderu jako „strategiczny błąd Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja”, zapowiadając zwrot własnego Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, wręczonego mu w październiku 2022 roku. Kancelaria prezydenta Zełenskiego powstrzymała się od komentarza, natomiast przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk wyraził obawę, że sytuacja ta „będzie miała negatywne konsekwencje dla partnerstwa dwóch krajów”.

W naszej galerii zobaczysz, jak Wołodymyr Zełenski odbierał Order orła Białego:

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