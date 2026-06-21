Szef MON alarmuje: Napięcia między Polską a Ukrainą idą w "bardzo złym kierunku" i sprzyjają wyłącznie wrogowi.

Fala rezygnacji z odznaczeń: Prezydent Zełenski i czołowi ukraińscy urzędnicy zwracają polskie Ordery Orła Białego.

Powód kontrowersji: Polska odebrała Zełenskiemu Order Orła Białego po tym, jak nazwał jednostkę wojskową imieniem "Bohaterów UPA".

Mimo wsparcia: Prezydent Nawrocki podkreśla, że decyzja o odebraniu odznaczenia nie zmienia strategicznego wsparcia Polski dla Ukrainy.

Władysław Kosiniak-Kamysz o Ukrainie

Głos w tej sprawie zabrał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wprost przyznał, że sytuacja zmierza w bardzo złym kierunku, a obecne tarcia na linii Warszawa-Kijów są na rękę wyłącznie Moskwie. Na swoim profilu w serwisie X napisał, że nad przyszłością relacji z Ukrainą zastanawiają się dziś Polacy o różnych poglądach – zarówno ci, którzy od początku wspierają sąsiada, jak i ci, którzy są tej pomocy przeciwni.

Wszyscy oni widzą jednak, że coś idzie nie tak. Minister nie owijał w bawełnę. Zdaniem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, obecna eskalacja napięć w gronie sojuszników sprzyja tylko wrogowi, czyli Rosji. Jego wpis to najnowszy i bardzo mocny komentarz do bezprecedensowego kryzysu, który wybuchł w ostatnich dniach.

Wielu Polaków zastanawia się teraz, jak będą wyglądać nasze relacje z Ukrainą. Robią to zarówno Ci, którzy wspierają sąsiada od początku wojny i uważają, że tak trzeba. Zapewne robią to też Ci, którzy twierdzą, że pomoc jest niepotrzebna, a wszyscy Ukraińcy powinni wrócić do…— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 20, 2026

Otoka-Frąckiewicz: ZEŁENSKI MA NASZ ORDER W POMPIE!

Dlaczego Zełenski stracił Order Orła Białego?

Wszystko zaczęło się pod koniec maja od kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Nadał on jednej z jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”, co w Polsce wywołało falę oburzenia i jednomyślnej krytyki ze strony najważniejszych polityków, w tym premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Sprawa trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, który poprosił Kapitułę Orderu Orła Białego o opinię.

Po jej uzyskaniu zapadła decyzja. Prezydent Karol Nawrocki, po uzyskaniu opinii Kapituły, ogłosił w piątek decyzję o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. W opublikowanym nagraniu podkreślił, że jego krok „nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu” i nie zmienia strategicznego kursu Polski w kwestii wsparcia Kijowa w walce z Rosją. To jednak nie uspokoiło nastrojów.

14