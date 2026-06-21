Kryzys w relacjach z Ukrainą. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz alarmuje

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-06-21 9:39

Relacje polsko-ukraińskie weszły w fazę otwartego kryzysu dyplomatycznego. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega, że obecna eskalacja napięć sprzyja tylko wrogowi. To efekt decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, przemawia na tle ścian z logotypem Ministerstwa Obrony Narodowej. Widać go od pasa w górę, ubrany jest w szary garnitur i zielony krawat, z mikrofonem przed sobą. Ostrzega, że kryzys w relacjach z Ukrainą sprzyja wyłącznie wrogowi, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Kudelski Marek / Super Express
  • Szef MON alarmuje: Napięcia między Polską a Ukrainą idą w "bardzo złym kierunku" i sprzyjają wyłącznie wrogowi.
  • Fala rezygnacji z odznaczeń: Prezydent Zełenski i czołowi ukraińscy urzędnicy zwracają polskie Ordery Orła Białego.
  • Powód kontrowersji: Polska odebrała Zełenskiemu Order Orła Białego po tym, jak nazwał jednostkę wojskową imieniem "Bohaterów UPA".
  • Mimo wsparcia: Prezydent Nawrocki podkreśla, że decyzja o odebraniu odznaczenia nie zmienia strategicznego wsparcia Polski dla Ukrainy.

Władysław Kosiniak-Kamysz o Ukrainie

Głos w tej sprawie zabrał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wprost przyznał, że sytuacja zmierza w bardzo złym kierunku, a obecne tarcia na linii Warszawa-Kijów są na rękę wyłącznie Moskwie. Na swoim profilu w serwisie X napisał, że nad przyszłością relacji z Ukrainą zastanawiają się dziś Polacy o różnych poglądach – zarówno ci, którzy od początku wspierają sąsiada, jak i ci, którzy są tej pomocy przeciwni.

Wszyscy oni widzą jednak, że coś idzie nie tak. Minister nie owijał w bawełnę. Zdaniem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, obecna eskalacja napięć w gronie sojuszników sprzyja tylko wrogowi, czyli Rosji. Jego wpis to najnowszy i bardzo mocny komentarz do bezprecedensowego kryzysu, który wybuchł w ostatnich dniach.

Otoka-Frąckiewicz: ZEŁENSKI MA NASZ ORDER W POMPIE!

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Dlaczego Zełenski stracił Order Orła Białego?

Wszystko zaczęło się pod koniec maja od kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Nadał on jednej z jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”, co w Polsce wywołało falę oburzenia i jednomyślnej krytyki ze strony najważniejszych polityków, w tym premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Sprawa trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, który poprosił Kapitułę Orderu Orła Białego o opinię.

Po jej uzyskaniu zapadła decyzja. Prezydent Karol Nawrocki, po uzyskaniu opinii Kapituły, ogłosił w piątek decyzję o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. W opublikowanym nagraniu podkreślił, że jego krok „nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu” i nie zmienia strategicznego kursu Polski w kwestii wsparcia Kijowa w walce z Rosją. To jednak nie uspokoiło nastrojów.

Wołodymyr Zełenski, Donald Tusk
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