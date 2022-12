Nowe doniesienia ws. projektu nowelizacji ordynacji wyborczej. Czego chce PiS?

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Na czym polega nowelizacja ordynacji wyborczej?

Według ustaleń reportera RMF FM, przygotowany przez PiS projekt nowelizacji ordynacji wyborczej jest już gotowy. Zakłada on nowy sposób liczenia wyborczych głosów oraz większą liczbę obwodowych komisji. Projekt zostanie przesłany do Sejmu prawdopodobnie w ciągu dwóch tygodni, najpewniej jeszcze przed najbliższym posiedzeniem zaplanowanym na ostatni tydzień listopada. Projekt jest realizacją wizji Jarosława Kaczyńskiego, który wielokrotnie poruszał temat ordynacji wyborczej podczas swojego objazdu po Polsce. W przepisach nie pojawiły się natomiast postulaty Państwowej Komisji Wyborczej.

Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej. Zmiana w sposobie liczenia głosów

Na czym polegałyby zmiany w sposobie liczenia głosów? "Przewodniczący komisji miałby prezentować wszystkim członkom każdą kartę wrzuconą do urny wraz z ujawnieniem, na kogo został oddany głos. Wtedy też cały zespół kolegialnie decydowałby o ważności lub nieważności głosu. Obecnie w praktyce prace komisji odbywają się często w mniejszych grupach - tak, by przyspieszyć proces liczenia” - pisze RMF FM.

Według niektórych ekspertów z zakresu prawa wyborczego, propozycja PiS jest nierealistyczna. Ich zdaniem takie rozwiązanie doprowadzi do wielogodzinnego liczenia głosów. W nieoficjalnej rozmowie z reporterem RMF FM osoba z kierownictwa PiS przekonywała jednak, że proces "nie będzie wydłużał prac komisji”.

Liczenie głosów w komisjach będą rejestrować kamery

Proces liczenia głosów ma być także rejestrowany przez kamery. Nagrywana miałaby być praca komisji od zamknięcia lokalu do sporządzenia protokołu. Materiał nie byłby transmitowany w internecie, a jedynie służyłby do celów dokumentacyjnych i pomagał przy rozstrzyganiu protestów wyborczych.

Nie jest jednak wiadome, ile takie nagrania miałby być przechowane oraz czy Krajowe Biuro Wyborcze otrzyma dodatkowe środki na zakup sprzętu.

Będzie więcej obwodowych komisji wyborczych?

Projekt zakłada również otwarcie możliwości zwiększenia liczby obwodowych komisji wyborczych tzn. lokali, w których oddajemy głosy. Jak tłumaczył Kaczyński - aktualnie wielu obywateli rezygnuje z udział w wyborach z powodu dalekiej odległości od najbliższej komisji.

Jak przypomina RMF, do 2018 podziałem regionów na obwody zajmowały się samorządy, natomiast po nowelizacji zadanie to przejęli komisarze wyborczy. "Kodeks wyborczy stanowi jasno, że ‘stały obwód powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców’. PiS chce obniżyć dolną granicę i w ten sposób wymusić utworzenie dodatkowych lokali wyborczych. Najwięcej nowych komisji powstanie poza ośrodkami miejskimi - tam, gdzie PiS spodziewa się największego poparcia” - czytamy w artykule.

Brak zgody PiS na propozycje Państwowej Komisji Wyborczej. Co sugerowała PKW?

PiS nie zamierza uwzględnić zmian postulowanych przez Państwową Komisję Wyborczą, która zaproponowała zmianę w podziale mandatów w poszczególnych okręgach na podstawie najnowszych danych ludnościowych Głównego Urzędu Statystycznego. PKW wskazywała, że na 41 okręgów sejmowych aż w 21 zachodzi dysproporcja między liczbą mieszkańców a liczbą wyłanianych posłów. Z tego powodu komisja proponuje odjęcie po jednym mandacie w 11 okręgach, w 9 dodanie po jednym, a w okręgu nr 20 (Warszawa II, tzw. obwarzanek) doliczenie dwóch. PiS nie zgadza się jednak na takie rozwiązanie.

Czy nastąpią zmiany w sposobie wybierania posłów i senatorów? Stanowisko PiS

Według zapewnień kierownictwa PiS nie będzie zmian w samej ordynacji, sposobie wybierania posłów i senatorów i podziale mandatów.

Zmiany w ordynacji należy uchwalić najpóźniej 6 miesięcy przed planowanymi wyborami, czyli najpóźniej w kwietniu. Istnienie natomiast spore prawdopodobieństwo, że Sejm zajmie się przepisami już na najbliższym posiedzeniu. Rozpocznie się ono 30 listopada.

Zgorzelski: "PiS przegra wybory niezależnie do tego, czy zmieni ich termin" [SEDNO SPRAWY] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.