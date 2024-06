Nowa lista leków refundowanych. Od lipca będzie więcej terapii, ale część produktów zdrożeje

Lipcowa lista refundacyjna 2024

W trzecim już w tym roku wykazie refundowanych leków i wyrobów medycznych ministerstwo zdrowia zapowiedziało 31 nowych terapii. – Wśród nich jest 8 terapii onkologicznych i 23 terapie nieonkologiczne, w tym 6 w chorobach rzadkich – powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna (62 l.). Refundowany będzie przez NFZ m.in. lek Lunsumio na chłoniaka grudkowego oraz Xofigo, stosowany u chorych na raka gruczołu krokowego z przerzutami. Z kolei pacjenci kardiologiczni (z kardiomiopatią przerostową) skorzystają z terapii lekiem Vyndaqel. Od lipca więcej pacjentów cierpiących na cukrzycę otrzyma dostęp do refundowanych, długodziałających insulin. Do tej pory w leczeniu nimi były ograniczenia.

Jeśli chodzi o zmiany cen detalicznych leków, to lista refundacyjna przynosi podwyżkę ceny za insulinę Polhumin. Jest to nieduży wzrost, bo o 3,06 zł, ale przy cenie ok. 100 zł pacjenci na pewno odczują podwyżkę. O złotówkę więcej zdrożeją też leki na zakrzepicę, zawierające enoksaparynę, a są one i tak bardzo drogie (200-400 zł). Przypominamy, że podwyżkami nie muszą się przejmować osoby w wieku 65 plus, ponieważ od września 2023 r. trzy czwarte leków refundowanych otrzymują bezpłatnie.

Dla młodszych Polaków, którzy musza płacić za leki 100-proc. odpłatności, mamy pocieszenie. Cześć leków od lipca stanieje. I tak, Vellofent na bóle nowotworowe, który kosztuje aż 609,28 zł, będzie po 559,92 zł. Lek znany osobom z chorym sercem - Ivohart (112 tabletek) będzie kosztował 213,74 zł, czyli o 12,92 zł mniej niż obecnie.

