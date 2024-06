Ogródkom w centrach miast grozi betonoza! Działkowcy: nie pozwolimy na to!

To szok, co jej zrobili. Czarnek musiał zareagować!

Strefy bez działek z ogródkami

Wczoraj na łamach „Super Expressu” informowaliśmy o wprowadzonej w 2023 r. reformie planowania przestrzennego, która zobowiązała gminy do opracowania planu ogólnego, a ten docelowo zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Największe obawy plany ogólne budzą wśród użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych, gdyż może okazać się, że działki prowadzone przez Polaków w miastach zostaną kiedyś zlikwidowane. Zgodnie z rozporządzeniem do ustawy, gmina ma podzielić swój teren na 13 stref, a tylko w trzech z nich mają być ogrody działkowe. - Obawy dotyczą wszystkich terenów, ale głównie działek w centrach miast, które są łakomym kąskiem dla deweloperów, a ci szukają nowych terenów, aby rozwijać działalność – tłumaczy Tomasz Terlecki, radca prawny reprezentujący Polski Związek Działkowców. - Zachodzi obawa, że przepisy będą dla gmin pretekstem, aby przeznaczyć tereny działkowe na budownictwo wielorodzinne – dodaje.

Działkowcy: nie pozwolimy się zabetonować

Ogródek w stolicy przy ulicy Edwarda Odyńca pielęgnuje Natalia Wołosiewicz (67 l.), którą oburzają nowe przepisy. - Dzieciństwo spędziłam w Hajnówce, więc potrzebowałam miejsca, gdzie zaznam spokoju. Jestem tu od 12 lat i co roku od marca do końca lata przesiaduję na działeczce. Nie zgadzam się na likwidację ogrodów. Nie zabetonują naszych działek. My działkowcy na to nie pozwolimy! - zapowiada pani Natalia.

Polski Związek Działkowców udostępnił formularze wniosków, które należy wypełnić i złożyć w urzędzie gminy, aby interes posiadaczy ogródków został uwzględniony w planach przestrzennych. - Teraz trzeba tylko pamiętać o terminach i składać odpowiednie wnioski i dokumenty o uwzględnienie działek. Musimy walczyć o swoje - dodaje Natalia Wołosiewicz.

