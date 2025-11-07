Minister zdrowia odwołał pełnomocnika po skandalu! Prof. Heitzman stracił stanowisko

Ministerstwo Zdrowia uchyliło zarządzenie powołujące Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. psychiatrii sądowej, kończąc tym samym czteroletni okres funkcjonowania tej funkcji.

Decyzja ta nastąpiła po medialnych doniesieniach o niestosownym zachowaniu dotychczasowego pełnomocnika, prof. Janusza Heitzmana, wobec małoletniego pacjenta.

Prof. Janusz Heitzman, psychiatra z bogatą karierą naukową i znaczącą pozycją w środowisku,traci tym samym swoje stanowisko.

Nie wiadomo, czy Ministerstwo Zdrowia planuje ponowne obsadzenie tego stanowiska lub powołanie innej osoby do nadzoru nad psychiatrią sądową.

Ministerstwo Zdrowia uchyla decyzję sprzed czterech lat

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o uchyleniu zarządzenia dotyczącego stanowiska Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw psychiatrii sądowej. Dokument ten znosi funkcję, która obowiązywała od 7 lutego 2020 roku, kiedy to powołano pełnomocnika do nadzoru nad psychiatrią sądową w Polsce. Nowe zarządzenie wchodzi w życie dzień po jego ogłoszeniu.

Prof. Janusz Heitzman traci stanowisko po publikacjach medialnych

Do tej pory funkcję pełnomocnika pełnił prof. Janusz Heitzman. Jak podała Wirtualna Polska, naukowiec miał dopuścić się niestosownego zachowania wobec swojego byłego pacjenta, 15-latka, którego zaprosił do domu i spędził z nim noc. Sprawa została zgłoszona policji, jednak prokuratura postępowanie umorzyła. Według doniesień portalu, śledczy nie badali sprawy pod kątem możliwego wykorzystania małoletniego.

Bogata kariera naukowa profesora Heitzmana

Janusz Heitzman ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie w 1991 roku, gdzie obronił pracę doktorską. W 2003 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, specjalizując się w psychiatrii, a w 2021 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Profesor był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, gdzie pełnił funkcję adiunkta w Katedrze Psychiatrii. W 2016 roku objął stanowisko dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jednej z najważniejszych placówek naukowych i klinicznych w kraju.

W latach 2010–2013 prof. Heitzman był prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a od 2013 roku pełni funkcję wiceprezesa tej organizacji. Jest również członkiem Komitetu Badań nad Zagrożeniami Polskiej Akademii Nauk, co potwierdza jego znaczącą pozycję w środowisku psychiatrycznym.

Koniec funkcji pełnomocnika ds. psychiatrii sądowej

Wraz z uchyleniem zarządzenia, urząd pełnomocnika ds. psychiatrii sądowej przestaje istnieć. Ministerstwo nie poinformowało, czy planuje ponowne obsadzenie tego stanowiska lub powołanie innej osoby do nadzoru nad tą dziedziną.

