Prezenty last minute szefowej resortu kultury. Zobacz czym Marta Cienkowska obdaruje najbliższych

Laura Borowska
2025-12-23 11:19

Ministra kultury jechała w niedzielę z Warszawy do Gdańska w ramach akcji "Pociąg Wypełniony Muzyką" wieńczącej jubileusz 80-lecia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Zanim wsiadła do pociągu ruszyła na poszukiwania prezentów w podziemiach Dworca Centralnego. - Nie narzekam na nadmiar wolnego czasu stąd te podarunki kupowane w ostatniej chwili - mówiła nam szefowa resortu kultury.

Minister kultury ruszyła na świąteczne zakupy

i

Autor: BRUNNER/Super Express Marta Cienkowska. Minister kultury ruszyła na świąteczne zakupy

Ręce ministry pełne książek

Pociąg Wypełniony Muzyką jechał z Krakowa, ale Marta Cienkowska dosiadła się do niego w stolicy. Na Dworcu Centralnym pojawiła się z zapasem czasowym, żeby zaopatrzyć się jeszcze w ostatnie brakujące prezenty dla bliskich przed Świętami Bożego Narodzenia - Kupiłam świąteczny stroik i cały pakiet książek, w tym między innymi tytuł laureatki Nike Elizy Kąckiej, ale także książki dla dzieciaków. Nie narzekam na nadmiar wolnego czasu stąd te podarunki kupowane w ostatniej chwili - mówiła nam szefowa resortu kultury.

Specjalny pociąg z muzyką

Muzyczny pociąg relacji Kraków - Gdańsk wyruszył w podróż w niedzielę tuż po godzinie 8.00 rano ze stacji Kraków Główny. Po drodze do Trójmiasta zatrzymał się na stacjach: Łódź Widzew, Warszawa Centralna i Malbork. Na każdej ze stacji formacja Motion Trio prezentowała autorskie interpretacje dzieł Wojciecha Kilara, Grażyny Bacewicz, Fryderyka Chopina, Henryka Mikołaja Góreckiego i Witolda Lutosławskiego. Podczas postojów występował także zespół trąbek barokowych Tubicinatores Genanenses, który wykonywał historyczne intrady, fanfary, marsze i chorały bożonarodzeniowe. - Polskie Wydawnictwo Muzyczne obchodzi w tym roku osiemdziesięciolecie. To jest ogromne dziedzictwo i historia. Historia polskiej muzyki, bo Polskie Wydawnictwo Muzyczne opiekuje się około tysiącem artystów, ale także wydaje około 250-280 publikacji rocznie, realizuje około 1700 wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i ma dotarcie do około 12 milionów odbiorców - mówiła Cienkowska.

Minister kultury ruszyła na świąteczne zakupy
38 zdjęć
BUDZISZ: EUROPA SŁABA I PODZIELONA | Poranny Ring
Quiz. Kobiety polityki lat 90. Poznajesz je?
Pytanie 1 z 10
Na początku coś prostego. Jak się nazywa kobieta ze zdjęcia?
Jak zmieniała się Jolanta Kwaśniewska
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PREZENTY
RZĄD
DWORZEC CENTRALNY
Marta Cienkowska