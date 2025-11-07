Prof. Dudek nie ma wątpliwości, co do sprawy Ziobry. Wskazał na coś, co uważa za skandaliczne!

Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze, otwierając drogę do postawienia mu 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości.

Prof. Antoni Dudek trafnie przewidział wynik głosowania, podkreślając polityczne znaczenie tej decyzji dla koalicji rządzącej.

Ekspert krytykuje przewlekłość postępowań w Polsce i przewiduje "dwustronny spektakl" medialny, zamiast szybkiego wymiaru sprawiedliwości.

Dlaczego zdaniem profesora, Ziobro powinien odpowiadać z wolnej stopy i co to oznacza dla przyszłości polskiego wymiaru sprawiedliwości?

Sejm zagłosował nad uchyleniem Zbigniewowi Ziobrze immunitetu, by prokuratura mogła postawić mu 26 zarzutów. Chodzi o sprawę związaną z nieprawidłowościami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Politycy PiS nie zdołali uratować Ziobry, siła przeciwna była o wiele większa. Jeszcze zanim doszło do głosowań w Sejmie (w piątkowy wieczór, 7 listopada) głos w sprawie Ziobry zabrał prof. Antoni Dudek w programie "Dudek o polityce". Ekspert od polityki przewidywał, że sprawa potoczy się następująco: immunitet zostanie uchylony. Profesor widział w tym pewien istoty politycznie element:

- Ja zaryzykuję tezę, że najprawdopodobniej, być może nie taką samą liczbą głosów, ale jednak koalicja rządowa przeprowadzi to (zezwolenie na areszt, przyp. red.), jeżeli by to nie przeszło, to byłoby potężnym wstrząsem, z racji stopnia zaangażowania premiera Tuska osobiście i innych czołowych polityków obozu rządzącego, w przeprowadzenie tej sprawy. Gdyby część posłów koalicji nie poparła pomysłu wydania zgody na aresztowanie Zbigniewa Ziobry, to myślę, że koalicja by to bardzo mocno przeżyła - powiedział. Prof. Dudek doprecyzował, że osobiście uważa, iż Zbigniew Ziobro powinien odpowiadać z wolnej stopy. Dlaczego? Jak wyjaśnił:

Ja jestem przeciwnikiem trzymania kogokolwiek z ekipy PiS-owskiej w więzieniu z uwagi na absolutnie skandaliczną przewlekłość polskich postępowań prokuratorskich i niewiele lepszą przewlekłość samych procesów sądowych. Uważam, że w tego typu sprawach ludzie, którzy nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla swojego otoczenia, pan Ziobro go nie stanowi, (...) nie powinni być izolowani, dopóki nie stworzymy naprawdę racjonalnego systemu śledztw prokuratorskich, racjonalnego terminu prowadzenia rozpraw sądowych, ci ludzie powinni odpowiadać z wolnej stopy - podkreślił.

Zdaniem prof. Dudak to, co w przyszłości może się wydarzyć, to dwustronny spektakl. Co ma na myśli? Ekspert ocenił, że gdyby w Polsce była "prokuratura z prawdziwego zdarzenia", to do tej pory, już procesy poprzedniej władzy powinny trwać, tak się jednak nie stało:

- Nie wątpię, że jeśli pan Ziobro wróci do Warszawy, to będzie mu towarzyszyła ekipa telewizji Republika, telewizji w Polsce 24 i będą to na bieżąco transmitować i to aresztowanie pana Ziobry zapewne będą też próbowały, gdyby do niego doszło, pokazywać też media z kolei sprzyjające dzisiejszemu obozowi rządzącemu. Tyle tylko, że chcę powiedzieć jasno, z tego nic więcej Polska nie zyska poza show medialnym. Gdyby Polska miała naprawdę prokuraturę z prawdziwego zdarzenia, to wobec tych dowodów dotyczących nadużyć z Funduszu Sprawiedliwości, które były znane już w grudniu 2023 roku, kiedy powstał rząd Donalda Tuska, to moim zdaniem, mniej więcej po pół roku, czyli w połowie 2024 roku powinien się zacząć był proces pana Romanowskiego, pana Ziobry i innych ludzi i dziś mielibyśmy już wyrok w pierwszej instancji co najmniej. Tylko problem polega na tym, że w Polsce została zdemolowana prokuratura, i moim zdaniem to nie jest jedyny powód, bo chodziło o to, że wymyślono sobie w otoczeniu Donalda Tuska, że trzeba pogrillować sprawę przez komisje śledcze, urządzić ten show, spektakl, a dopiero później, na finał, urządzić procesy.