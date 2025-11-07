Nawrocki odgryzł się Tuskowi! Nazwał premiera tak, jak jeszcze nikt wcześniej

Premier i prezydent wymieniają publiczne oskarżenia w mediach społecznościowych.

Spór dotyczy odmowy prezydenta w sprawie promocji oficerskich dla przyszłych funkcjonariuszy służb specjalnych.

Obie strony przedstawiają swoje argumenty, oskarżając się wzajemnie o blokowanie kluczowych decyzji dla bezpieczeństwa państwa.

Oficjalnie premier i prezydent zapewniają, że trzeba ze sobą współpracować, ale w sieci nie szczędzą sobie złośliwości i wbijania szpil! W piątek (7 listopada) szef rządu opublikował w mediach społecznościowych, na portalu X, nagranie, w którym odniósł się do sprawy promocje na pierwszy stopień oficerski. Warto przypomnieć, że pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce prezydent na wniosek ministra obrony narodowej.

Tusk o braku przyznania stopni oficerskich funkcjonariuszom z ABW

Jak zauważył Tusk, promocje miało otrzymać „136 dzielnych Polek i Polaków, przyszłych wywiadowców z kontrwywiadu wojskowego, z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego", a przed każdym 11 listopada tego typu wnioski płyną do Kancelarii Prezydenta RP. - Ci młodzi ludzie po studiach, po kursach oficerskich idą tam nie dla kariery; to są patrioci – podkreślił Tusk. Po czym dodał: - Nie dostaną tej promocji, nie wiem dlaczego. Tym razem prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów – powiedział ostro premier, podkreślając, że to kolejna odsłona walki między rządem a prezydentem.

Ostra odpowiedź Nawrockiego na słowa Tuska! "Premierze rządu bezprawia"

Premier nie musiał też czekać na odpowiedź ze strony prezydenta! Karol Nawrocki, także na portalu X, umieścił nagranie, w którym w ostrych słowach odniósł się do szefa rządu.

- Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X. Trzeba jeszcze umieć rządzić i stawiać Państwo ponad partyjne interesy. Pan premier w swoim stylu skłamał i nie wyjaśnił, co naprawdę się wydarzyło. Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych, mają zakaz spotykania się z prezydentem RP. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej - powiedział prezydent, dodając, że premier zdecydował, iż prezydent, który jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, jest pozbawiany dostępu do najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa.

Jak zaznaczył, odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium do spraw Służb Specjalnych. - Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb specjalnych. To właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski. Miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich. Tak się jednak nie stało, bo pomylono interes państwa z interesem partyjnym. Na to nie może być i nie będzie mojej zgody - słyszymy w nagraniu prezydenta, po czym dodał:

Pan premier Tusk musi zrozumieć, że nie jest królem, ale szefem rządu. A to oznacza obowiązek współpracy z prezydentem wybranym przez Polaków, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa państwa. Wykorzystywanie służb specjalnych dla chwilowej sławy w mediach społecznościowych jest skrajnie nieodpowiedzialne i nieakceptowalne. Żołnierze i funkcjonariusze nie mogą być zakładnikami cynicznych rozgrywek premiera. Bezpieczeństwo Polaków nie ma barw partyjnych. Premierze rządu bezprawia - tymi słowami zakończył nagranie.

