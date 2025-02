Nawrocki apeluje do Tuska o odtajnienie notatki! "Polacy muszą znać prawdę"

Ledwie w piątek 7 lutego w Gdańsku doszło do spotkania Donalda Tuska z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. - Moja argumentacja znalazła słuch i zrozumienie: Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe kwoty imigrantów w Polsce - oznajmił mediom po rozmowie polski premier (WIĘCEJ: Donald Tusk spotkał się z Ursulą von der Leyen. Zapowiada deportacje cudzoziemców).

Tymczasem w niedzielę wieczorem Olaf Scholz oraz Friedrich Merz wzięli udział w pierwszej bezpośredniej debacie kandydatów na kanclerza Niemiec. Jeden z tematów dotyczył polityki migracyjnej. Merz wytknął kanclerzowi Scholzowi, że za jego kadencji (czyli od 2021 r.) do Niemiec przyjechało ponad 2 mln nielegalnych imigrantów. Kandydat CDU/CSU na kanclerza Niemiec zapewniał, że wprowadzi stałe kontrole graniczne. Scholz wskazał, że tymczasowe kontrole zostały wprowadzone przez jego gabinet, dzięki czemu spadła liczba cudzoziemców składających wniosek o azyl. Zaznaczył także, że rośnie liczba osób deportowanych, choć "wyniki nadal nie są zadowalające". Olaf Scholz stwierdził, że wymusił pewne decyzje na przywódcach państw ościennych. – Wydalenia z Niemiec są całkowicie zgodne z prawem, ponieważ dotyczą przypadków, w których nie ma wniosku o azyl. Ja to umożliwiłem. Zadzwoniłem do wszystkich szefów państw i premierów krajów sąsiadujących z Niemcami i powiedziałem: Robimy to teraz i musicie to zaakceptować, bo jest to możliwe na podstawie europejskiego prawa – mówił kanclerz Niemiec, cytowany przez telewizję ARD.

W związku z powyższym do akcji postanowił wkroczyć Karol Nawrocki. Opublikował on w sieci nagranie, w którym odnosi się o wypowiedzi szefa niemieckiego rządu. - Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ujawnił, że wydalenia migrantów z Niemiec do Polski są zgodne z prawem i że ustalił to w rozmowie z Donaldem Tuskiem. Panie Tusk, czy rozmawiał pan z Olafem Scholzem, zgadzając się na przyjmowanie ich nielegalnych migrantów? Tak twierdzi niemiecki kanclerz - mówił na wideo.

- Polacy muszą poznać prawdę. Proszę natychmiast ujawnić notatkę z tej rozmowy, z jej pełną treścią. Nigdy nie pozwolę na zniszczenie bezpieczeństwa Polski w imię niemieckich interesów

