Nie tylko córka Błaszczaka. Dzieci polityków idą do świata władzy

Julia Błaszczak radną w Legionowie. "Chce służyć ludziom" – mówi ojciec

Julia Błaszczak, córka byłego wicepremiera i ministra obrony, a teraz szefa klubu PiS, idzie w ślady ojca. 25-latka obejmie wkrótce mandat radnej w Legionowie. - Jest bardzo energiczna, chce pomagać ludziom - mówił w „Sednie Sprawy” Radia Plus dumny ojciec. To już kolejne dziecko znanego polityka wchodzi do świata władzy.

Córka Mariusza Błaszczaka (56 l.) oficjalnie wchodzi do polityki, bo jeden z dotychczasowych radnych złożył rezygnację, a właśnie ona uzyskała w wyborach kolejny wynik na liście PiS.

- Córka jest zdecydowana, żeby objąć ten wolny mandat. Jest bardzo energiczna, chce pomagać ludziom - mówi nam dumny ojciec. Doświadczony polityk PiS ma dla swojej latorośli kilka dobrych rad, jak odnaleźć się w nowej roli. - Zawsze mówiłem córce, że świat polityki to powinien być świat służby innym. Starałem się wychować córkę tak, żeby służyła wsparciem dla innych. To była też motywacja, z którą ja szedłem do polityki przed laty - mówi szef klubu Prawa i Sprawiedliwości i od lat jeden z najbliższych współpracowników prezesa tej partii - Jarosława Kaczyńskiego (76 l.).

Polityczne dziedzictwo Kosiniaka-Kamysza. Syn idzie śladami ojca

Julia Błaszczak nie jest pierwszym i na pewno nie ostatnim dzieckiem polityka, które chce pójść w ślady rodzica. Dziś mało kto już pamięta, że na przykład wicepremier i szef MON w obecnym rządzie Władysław Kosiniak-Kamysz (44 l.) to syn lekarza oraz ministra zdrowia i opieki społecznej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego oraz zasłużonego działacza PSL Andrzeja Kosiniaka-Kamysza (78 l.). - Jak się dorasta w takim domu, to tak się musi skończyć. Codziennie słyszałem w domu i o medycynie, i o polityce – wspominał kiedyś Kosiniak-Kamysz junior.

Skazani na politykę - Jarosław Wałęsa i Kornel Morawiecki

Na politykę skazany był też syn legendy Solidarności Lecha Wałęsy (82 l.), Jarosław (49 l.) – choć z ośmiorga dzieci byłego prezydenta tylko on do niej trafił. - Nie mam geniuszu ojca, ale mam wykształcenie, młodość i świeże spojrzenie na świat. Niedoścignione zwierzę polityczne powstałoby po połączeniu nas w kogoś trzeciego – mówił o swojej karierze.

Niewątpliwie ojca prześcignął Mateusz Morawiecki (57 l.), którego ojciec Karol (78 l.) był zasłużonym działaczem opozycji w PRL, ale w III RP w polityce się nie odnalazł. Syn najpierw wybrał biznes, ale ostatecznie został premierem namaszczonym przez prezesa PiS. O karierze politycznej myśli syn prezydenta-elekta Daniel Nawrocki, który, podobnie jak córka Błaszczaka, stawia już pierwsze kroki w lokalnej polityce.

Do pierwszej politycznej ligi już dawno awansowały inne dzieci znanych polityków: Barbara Nowacka (50 l.) czy Małgorzata Wassermann (47 l.). Chwilowo poza parlamentem są Przemysław Czarnecki (42 l.) czy Dobromir Sośnierz (49 l.). Ale jak inni przedstawiciele politycznych dynastii nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

