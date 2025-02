Donald Tusk spotkał się z Ursulą von der Leyen. Zapowiada deportacje cudzoziemców

Spychalski opowiedział, jak doszło do zatrzymania przez CBA: "Zadzwonili do bramy, było ich sześć osób"

Polska a pakt migracyjny

Na wspólnej konferencji prasowej (z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen) Donald Tusk oznajmił mediom, co ustalił ws. kontrowersyjnego paktu migracyjnego i dodatkowych kwotach migrantów w ramach mechanizmu relokacji. - Rządy i instytucje europejskie podjęły swego czasu decyzję o pakcie migracyjnym. Okoliczności dzisiaj są takie, że Polska, goszcząc blisko 2 miliony uchodźców z Ukrainy, jest państwem w szczególnej sytuacji. Powiedziałem to Polakom niedawno w sposób jednoznaczny i powtórzyłem to dzisiaj pani przewodniczącej. I cieszę się, że moja argumentacja znalazła słuch i zrozumienie, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe jakiekolwiek kwoty migrantów w Polsce – przekonywał, dodając przy tym, że Polska przyjęła 2 mln uchodźców z Ukrainy.

- Jesteśmy gotowi współpracować z każdym na rzecz ochrony Europy przed nielegalną migracją. Natomiast Polska nie będzie przyjmowała żadnych kolejnych ciężarów. Wzięliśmy na swoje barki i tak więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać - dodawał.

Deportacje cudzoziemców

- Podjąłem decyzję i zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji i do ministra sprawiedliwości, aby przedstawili szybki plan natychmiastowej reakcji na przestępczość zorganizowaną, agresywną w wykonaniu obcokrajowców. Każdy, kto gości w Polsce, korzysta z naszej gościny i w sposób brutalny narusza prawo, będzie deportowany z Polski - oznajmił stanowczo, dodając, że "w najbliższych dniach te decyzje będą miały swój praktyczny wymiar".

- Mamy zbyt dużo przykładów w ostatnim czasie, które świadczą o tym, że tolerancja dla tego typu zachowań przynosi bardzo złe efekty. Spodziewajcie się państwo w najbliższych dniach zdecydowanych akcji, które ograniczą przestępczość, jeśli chodzi o środowiska migrantów i obcokrajowców przebywających w Polsce - ogłosił.

Głos przewodniczącej KE

Podczas konferencji prasowej głos zabrała także Ursula von der Leyen. - Wojna powróciła na kontynent europejski z powodu Rosji, zatem bezpieczeństwo jest u podstaw wszystkiego, co robimy - podkreśliła. - Polska jest pod wielką presją, boryka się z atakami hybrydowymi reżimów rosyjskiego i białoruskiego. Cynicznie wykorzystują oni rozpacz ludzi, przysyłają migrantów na granicę, wykorzystywane są sieci przestępcze. Przemytnicy, handlarze. To nie jest tylko kwestia dwustronna. Polska tym sama się nie będzie zajmować, to jest wyzwanie europejskie. Zatem potrzebne jest rozwiązanie europejskie, bo to my, Europejczycy, podejmujemy decyzje, kto dociera do Europy i na jakich warunkach, w jakich okolicznościach. Łukaszenko i Putin nie decydują o tym przy pomocy przemytników - tłumaczyła.

Von der Leyen, odnosząc się do obecności ukraińskich uchodźców w Polsce, powiedziała, że "trzeba to absolutnie brać pod uwagę, i Unia Europejska będzie to brała pod uwagę, i będzie szanować tę niezwykłą solidarność oraz całą pracę wykonywaną przez Polskę".

