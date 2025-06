Hołownia tupnął nogą na konwencji! Trzecia Droga stawia warunki, lista żądań rośnie

– Lewica to lewica, PSL to prawica, a my jesteśmy centrum. Pragmatycznym centrum – oznajmił z dumą lider Polski 2050.

– Jesteśmy tym miejscem od załatwiania spraw, które musimy mieć załatwione, żeby nasze dzieci nie chciały emigrować, tylko tutaj żyć – teraz i w 2050 roku.