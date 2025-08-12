Pełczyńska-Nałęcz podjęła decyzję ws. środków z KPO. Nie wszyscy będą zadowoleni

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-08-12 17:45

W związku z potencjalnymi nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków z KPO, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło decyzję o wstrzymaniu wypłat dla branży hotelarskiej i gastronomicznej. Decyzja ta, ogłoszona podczas wtorkowej konferencji prasowej, ma na celu zweryfikowanie zgodności umów z założeniami programu. Sprawa ta była również przedmiotem obrad rządu, gdzie premier Donald Tusk zażądał wyjaśnień od minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Autor: Jacek Szydlowski/ Forum Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Minister Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że wypłata środków zostanie wznowiona dopiero po skontrolowaniu każdej umowy i potwierdzeniu jej zgodności z zasadami programu HoReCa.

- Podjęłam decyzję, że żadne środki nie zostaną przekazane do wypłaty dla beneficjentów, dopóki poszczególna umowa nie zostanie skontrolowana i uznana za zgodną z zasadami programu HoReCa – oświadczyła minister. Dodała, że dotychczas wypłacono 110 mln złotych z puli 1,2 mld złotych przeznaczonych na ten cel.

Przebieg kontroli i dalsze kroki

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo, kontrole będą prowadzone w sposób "przyjazny dla przedsiębiorców", a ewentualne nieprawidłowości mają dotyczyć jedynie niewielkiej części umów.

- Zdecydowana większość środków nie została jeszcze wypłacona. Te środki wstrzymaliśmy. Będą wypłacane w miarę postępującej kontroli – zapewniła Pełczyńska-Nałęcz.

Kontroli podlegają wszystkie umowy, również te, w ramach których środki zostały już wypłacone. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, ministerstwo zapowiedziało wystąpienie z wnioskiem o zwrot wypłaconych środków.

Stanowisko Donalda Tuska

Na początku wtorkowego posiedzenia rządu, premier Donald Tusk odniósł się do kwestii nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z KPO. Wezwał on minister Pełczyńską-Nałęcz do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Premier stwierdził, że to polityka poprzedniego rządu doprowadziła do opóźnień w realizacji KPO, co wymusiło uproszczenie procedur przez obecną władzę.

PiS pokazało wystawę o KPO! Cios w koalicję rządzącą, na odpowiedź Tuska nie czekali długo

- Dylemat, przed którym staliśmy jako rząd - i ja osobiście - był bardzo prosty (...). Co zrobić i czy zrobić wszystko, aby tak uprościć procedury aby maksymalna ilość pieniędzy, które zablokował PiS (...) mogły zostać w Polsce. Pośpiech był niezbędny. Dylemat polegał na tym: albo stracimy te pieniądze, albo wydamy je możliwie szybko, żeby trafiły także do polskich przedsiębiorców i polskich firm – tłumaczył Donald Tusk. Premier obarczył poprzedni rząd odpowiedzialnością za problemy związane z wydatkowaniem środków europejskich, zarzucając mu "idiotyczną, agresywną i antyeuropejską politykę oraz kradzież czasu".

- 100 proc. odpowiedzialności za kłopoty związane z wydatkowaniem pieniędzy europejskich ponosi PiS i jego idiotyczna, agresywna i antyeuropejska polityka oraz kradzież czasu. Oni nie tylko kradli pieniądze, ale ukradli też bezcenny czas - dodał.

Sonda
Na co według Ciebie powinny trafić środki z KPO?
