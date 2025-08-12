Karol Nawrocki zdradził, jak zamierza się dogadywać z Donaldem Tuskiem. "Najwyższy czas, żeby premier złożył gratulacje"

Sara Osiecka
2025-08-12 20:06

Nowo wybrany prezydent Polski, Karol Nawrocki, w wywiadzie dla programu "Gość Wydarzeń" poruszył kwestie relacji z premierem Donaldem Tuskiem oraz rządem. Wyraził oczekiwanie na oficjalne gratulacje ze strony szefa rządu i zadeklarował gotowość do współpracy, ale i reakcji w sprawach, które uzna za niezgodne z interesem Polski.

Autor: PAP/Andrzej Jackowski, PAP/Paweł Supernak

Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do braku oficjalnych gratulacji ze strony premiera Tuska po objęciu urzędu.

- Pan Donald Tusk nie dopomina się o spotkanie ze mną. Jestem nowym prezydentem Polski, chyba najwyższy czas, żeby premier złożył gratulacje. Jeszcze to chyba nie przeszło przez gardło - stwierdził prezydent w "Gościu Wydarzeń". - Nie jest tak, że siedzę i czekam (na telefon - przyp. red.). Myślę jednak, że w świecie ludzi kulturalnych i w świecie polityki, wspólnych działań społecznych i politycznych dla dobra Polski takie zasady są ogólnie przyjęte - dodał.

Podkreślił, że brak kontaktu ze strony premiera nie jest dla niego priorytetem.

Prezydent Nawrocki zajrzał na stare śmieci. Sąsiedzi zgotowali mu serdeczne powitanie [ZDJĘCIA]

- Pan premier Donald Tusk nie spędza mi snu z powiek. Jestem dość dobrze zorientowany w polityce międzynarodowej - zaznaczył.

Prezydent poinformował także o planach zaproszenia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na spotkanie w celu omówienia kwestii leżących w kompetencjach głowy państwa.

Współpraca na linii prezydent-rząd

Prezydent przedstawił swoją wizję współpracy z rządem Donalda Tuska.

- Ja sobie (współpracę z rządem - przyp. red.) wyobrażam w sposób zrównoważony. W tych miejscach, w których pan premier Tusk w moim uznaniu i uznaniu wyborców, którzy mnie wybrali - ponad 10,5 mln obywateli - nie służy sprawie polskiej, zamierzam w sposób jasny reagować - zadeklarował. - Natomiast w tych sprawach, które wynikają ze współpracy polskiego rządu i prezydenta będziemy, mam nadzieję współpracować. Nie musimy się ani lubić, ani spędzać ze sobą nadzwyczaj dużo czasu, żeby móc w sposób normalny ze sobą, z dobrym efektem dla Polski, współpracować w takich kwestiach, które są dla Polski ważne - dodał.

Karol Nawrocki poinformował o planach zaproszenia premiera Tuska na posiedzenie Rady Gabinetowej. Choć nie podał konkretnej daty, zapewnił, że posiedzenie odbędzie się jeszcze w sierpniu.

