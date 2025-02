Nowy, zaskakujący sondaż prezydencki! Tylko druga tura, można się bardzo mocno zdziwić!

W pierwszym badaniu, którego wyniki Radio ZET opublikowało 6 lutego, cztery najlepsze wyniki osiągnęli właśnie ci kandydaci: Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska): 32 proc., Karol Nawrocki (Prawo i Sprawiedliwość): 24 proc., Sławomir Mentzen (Konfederacja): 15 proc.,Szymon Hołownia (Trzecia Droga): 7 proc. Jak zatem wyglądałaby sytuacja w drugiej turze?

W nowym badaniu Opinia24 zdecydowanie bezkonkurencyjny okazał się być Rafał Trzaskowski, który potencjalne starcie w drugiej turze wygrywa z każdym rywalem! Co ciekawe, w potencjalnie najbardziej prawdopodobnym starciu, ankietowani oddali na kandydata KO 56 proc. głosów, podczas gdy Nawrocki może liczyć na 44 proc. głosów. Zaskakiwać może wynik bezpośredniego starcia prezydenta Warszawy ze Sławomirem Mentzenem, gdyż kandydat Konfederacji wypada lepiej niż szef IPN. W takim zestawieniu Trzaskowski ma 54 proc. głosów, a kandydat Konfederacji zdobywa poparcie na poziomie 46 proc. Kandydat KO wygrywa także pojedynek z Szymonem Hołownią stosunkiem 65 proc. do 35 proc. głosów.

Co jednak ciekawe, w bezpośrednim starciu Nawrocki vs. Mentzen wygrywa jednak ten pierwszy (w stosunku 53 proc. do 47 proc.). Co może go jednak niepokoić, to jedyny przypadek, w którym wygrywa, ponieważ w bezpośrednim starciu Szymonem Hołownią zdobył 46 proc., podczas gdy kandydat Trzeciej Drogi 56 proc.

Zwycięstwem Szymona Hołowni w drugiej turze zakończyłoby się także starcie ze Sławomirem Mentzenem. Głosowanie na kandydata Konfederacji w takim scenariuszu deklaruje 46 proc. osób, które chcą iść do wyborów prezydenckich. Kandydat Trzeciej Drogi dostałby w takim układzie 54 proc. głosów i miejsce w Pałacu Prezydenckim.

Badanie zrealizowane przez pracownię Opinia24 na zlecenie Radia ZET metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 23-29 stycznia 2025 r.

