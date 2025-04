Pierwsze jajko, czy kura? Trzaskowscy jedzą "Gizelki", Nawroccy pasztet babci

Wałęsa naprawdę zadał to pytanie po przysiędze małżeńskiej. "Co ja..."

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy lub Marta i Karol Nawroccy! Wszystko wskazuje na to, że któraś z tych par zamieszka wkrótce w Pałacu Prezydenckim. Aktualnie każdy dziań mają wypełniony spotkaniami, walką o głosy. Bo poza kandydatem KO i politykiem wspieranym przez PiS w kampanię włączyły się ich żony. Na szczęście w wielkanocną niedzielę zasiądą przy stole i zjedzą z najbliższymi świąteczne śniadanie. - Wszystkim Państwu życzymy Radosnych Świąt Wielkanocnych, wiosennego ciepła i wielu pięknych chwil spędzonych wśród bliskich - mówią Małgorzata i Rafał Trzaskowscy. - Święta Zmartwychwstania Pańskiego, symbolizują zwycięstwo dobra nad złem i miłości nad nienawiścią. Z tej okazji życzymy wspaniałych chwil spędzonych z rodziną i oderwania się od codziennych zmagań, zmartwień i trosk. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy nas zdrowiem, pokojem w sercu i szczęściem w rodzinie. Wesołego Alleluja! - życzą Marta i Karol Nawroccy.

- Święta Wielkanocne, czy Bożego Narodzenia? Do których jesteście bardziej przywiązani i dlaczego?

Marta i Karol Nawroccy: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dla nas jednym z najważniejszych świąt religijnych i obchodzimy je duchowo, ale to przede wszystkim czas rodzinny. Oba święta - Wielkanoc i Boże Narodzenie - są w naszym domu bardzo ważne i wyjątkowe, i bardzo na nie czekamy.

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy: Lubimy oba te wyjątkowe momenty w roku. Są dla nas ważnym, rodzinnym czasem, który mamy okazję spotkać się wszyscy i mamy czas tylko dla siebie.

- Jak wyglądają Wasze przygotowania do Świąt Wielkanocnych? Kto zaczyna wielkie sprzątanie? Jak dzielicie się obowiązkami?

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy: Gosia lubi porządek w domu i dba o niego na co dzień, a ja dostaję zlecenie na świąteczne zakupy, które bardzo lubię robić. Gotujemy razem, wspólnie z dziećmi nakrywamy stół i dzielimy się innymi obowiązkami.

Marta i Karol Nawroccy: W przygotowania angażuje się cała nasza rodzina - myślę, że nie odbiega to od tego jak wygląda to w większości polskich domów. Są oczywiście wiosenno- świąteczne porządki, córka Kasia uwielbia dekorować nasze mieszkanie w zajączki i jajeczka. Robimy to razem - to takie nasze damskie sprawy. Jeżeli chodzi o przedświąteczne zakupy, to tutaj pole do popisu ma Karol i z tego zadania zawsze wzorowo się wywiązuje. Potrawy świąteczne najczęściej wspólnie przygotowujemy z mamą, teściową i szwagierką Niną, która jest ekspertką od słodkości. Jest jeden wyjątek - sałatka jarzynowa. Ją zawsze przygotowuje Karol, bo po prostu jemu ona wychodzi najlepiej.

- Święta najchętniej spędzacie w domu, czy wolicie gdzieś wyjechać?

Marta i Karol Nawroccy: Święta spędzamy w naszym rodzinnym Gdańsku, tak samo będzie w tym roku. W Wielki Piątek idziemy zawsze na wieczorną drogę krzyżową ulicami Gdańska. W sobotę na święconkę z koszyczkiem. Koszyczek przygotowuje Kasia, więc zawsze jest wypełniony do maksimum. W niedzielę rano idziemy na mszę, a resztę czasu spędzamy w najbliższym gronie rodzinnym. Obowiązkowym punktem jest świąteczny spacer nad morzem. W tym roku będzie tak samo jak w poprzednich, mam tylko nadzieje, że mąż zdąży zrobić świąteczne zakupy.

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy: Święta to nasz wspólny czas, z reguły spędzamy je wszyscy razem, najchętniej na Śląsku, skąd Gosia pochodzi. Lubimy być aktywni, dużo spacerujemy, spędzamy czas wśród natury. Przy tej okazji mamy w końcu czas dla siebie, rozmawiamy i cieszymy się sobą.

- Pielęgnujecie jakieś tradycje wielkanocne np. malowanie pisanek?

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy: Kiedy dzieci były małe robiliśmy z dziećmi pisanki, teraz tylko barwimy jajka naturalnymi barwnikami – cebulą, czy burakami. Lubimy wspólnie przygotować koszyczek wielkanocny. Naszą rodzinną tradycją jest też spacer po Beskidzie Śląskim po śniadaniu wielkanocnym.

Marta i Karol Nawroccy: Trendy wyznacza Kasia, ale zawsze robimy sobie mały, rodzinny konkurs na najbardziej kolorową pisankę. Samo malowanie jest zawsze w piątek przed drogą krzyżową. Zawsze życzymy sobie przede zdrowia, w tym roku będę życzyła mężowi też dużo siły i wytrwałości. To będą wyjątkowe święta, cieszę się, że Karol znajdzie w nich odrobinę wytchnienia i odpoczynku.

- Jakie dania muszą pojawić się na Waszym stole na śniadaniu wielkanocnym?

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy: Nie może zabraknąć żurku, białej kiełbasy, faszerowanych jajek Gizelki (Gizela - mama Małgorzaty Trzaskowskiej - red.), chrzanu i rolad na obiad. Uwielbiamy też sos tatarski.

Marta i Karol Nawroccy: Nie wyobrażamy sobie Świąt Wielkiej Nocy bez: żurku z białą kiełbasą i jajkiem, sałatki jarzynowej, pasztetu, jajek w sosie porowym, sernika, paschy wielkanocnej, makowca, schabu ze śliwką w maladze i pieczonej karkówki.

- Przepis na ulubioną świąteczną potrawę?

Marta i Karol Nawroccy: Najbardziej rozchwytywany jest pasztet moje babci. Przepis to do dziś jej największa tajemnica. No i oczywiście sałatka jarzynowa, ale o przepis musicie zapytać męża. Tylko on potrafi zrobić ją tak smaczną.

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy: Faszerowane jajka Gizelki (mamy Gosi). Gotujemy jajka na twardo. Delikatnie przekrajamy na pół, aby nie zniszczyć skorupki. Wydrążamy łyżeczką jajko ze skorupki. Bardzo drobno siekamy jajko. Dodajemy masło i drobno posiekaną pietruszkę. Dodajemy sól i pieprz, mieszamy. Farsz wkładamy delikatnie do skorupek. Wierzchnią część farszu obtaczamy w bułce tartej. Rzucamy to na patelnię na masło klarowane - od strony farszu. Zjadamy. Smacznego!

- Kto z Was najwięcej je w święta? Co znika ze stołu jako pierwsze?

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy: Aktualnie Stasio. Jest nastolatkiem, więc apetyt mu bardzo dopisuje.

Marta i Karol Nawroccy: Muszę przyznać, że najwięcej ze stołu świątecznego zjadam ja. Karol natomiast zjada najwięcej słodkości.

- Jak wygląda Wasz Lany Poniedziałek. Tylko symbolicznie?

Marta i Karol Nawroccy: Z trójką dzieci nie da się symbolicznie obchodzić lanego poniedziałku. Zawsze jest dużo zabawy, bo dzieci budzą nas oblewając wodą. Nie pozostajemy im oczywiście dłużni. Może w tym roku my zaskoczymy nasze dzieci i będziemy pierwsi?

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy: Symbolicznie, ale pielęgnujemy tradycję,… a czasem wszyscy polewamy się do upadłego i mamy z tego dużo śmiechu.

- Jak sobie wyobrażacie święta za rok? Gdzie będziecie je spędzać? W jakim gronie?

Marta i Karol Nawroccy: święta to czas dla rodziny, niezależnie od tego jaką się ma funkcję. Będziemy chcieli spędzić je tak samo jak w tym roku i w latach poprzednich, tylko mam nadzieje, że przy stole będzie siedział razem z nami Prezydent Polski.

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy: Najważniejsze, by były zdrowe, wśród bliskich, w spokojnej, rodzinnej atmosferze.

- Co było pierwsze: jajko, czy kura?

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy: Chyba jednak jajo (Rafał). Według mnie kura (Gosia)

Marta i Karol Nawroccy: Jajko

- Majonez Kielecki czy Winiary?

Marta i Karol Nawroccy: Zawsze kielecki

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy: Mamy w rodzinie zagorzałych zwolenników jednego i drugiego

- Sernik z rodzynkami, czy bez?

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy: Obojętne, ważne, aby sernik był lekko kremowy.

Marta i Karol Nawroccy: Ja wolę bez, mąż uwielbia rodzynki w serniku, ale dajemy radę się w tej kwestii dogadać.

Sonda Na kogo zagłosujesz w I turze wyborów prezydenckich 2025? Magdalenę Biejat Artura Bartoszewicza Grzegorza Brauna Szymona Hołownię Marek Jakubiak Macieja Maciaka Sławomira Mentzena Karola Nawrockiego Joannę Senyszyn Krzysztofa Stanowskiego Rafała Trzaskowskiego Marka Wocha Adriana Zandberga Na nikogo z nich Nie zamierzam iść na głosowanie