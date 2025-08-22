Prezydent Nawrocki szykuje się na spotkanie z Trumpem. Ma doradzać w sprawie Putina

Przygotowania zamknięte

– Te przygotowania w zasadzie są już zamknięte, te kluczowe kwestie zostały ustalone, wkrótce poinformujemy o agendzie spotkania z panem prezydentem Donaldem Trumpem – powiedział Leśkiewicz.

Ukraina i pokój w centrum rozmów

Rzecznik ujawnił, że podczas wizyty w USA głównym tematem będzie Ukraina i przyszłe negocjacje pokojowe.

Morawiecki uderza w Tuska nagraniem Jońskiego! „Polski premier dał się ograć”

– Przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał z panem prezydentem Donaldem Trumpem oczywiście o tym, co się dzieje na Ukrainie, o przygotowaniach do takich twardych rozmów pokojowych, które mają nastąpić, do spotkania trójstronnego Donalda Trumpa z Putinem i z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim – tłumaczył.

„Wnioski dla Trumpa”

Jak zaznaczył Leśkiewicz, prezydent Nawrocki nie zamierza ograniczać się do biernej roli.

– Tutaj pan prezydent, wbrew opinii niektórych, ma dużo do powiedzenia i przekaże panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi swoje wnioski dotyczące tego, w jaki sposób należałoby rozmawiać z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej, z Putinem, ze zbrodniarzem Putinem – mówił rzecznik.

Stawka – rozmowy pokojowe

Wizyta prezydenta w USA ma być kolejnym elementem przygotowań do rozmów pokojowych, w których kluczową rolę odegrają Stany Zjednoczone. Trump planuje spotkanie zarówno z Wołodymyrem Zełenskim, jak i z Władimirem Putinem. Leśkiewicz podkreślił, że Polska ma własne doświadczenia i argumenty, które Nawrocki zamierza przedstawić amerykańskiemu przywódcy.

Wizyta Karola Nawrockiego w USA zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń jego dotychczasowej prezydentury. Spotkanie z Donaldem Trumpem i rozmowy o przyszłości Ukrainy, a także o możliwym pojedynku dyplomatycznym z Władimirem Putinem stawiają polskiego przywódcę w centrum globalnej gry.

To, jakie wnioski i rady Nawrocki przekaże Trumpowi, może przesądzić o tym, jak będzie wyglądała dalsza strategia wobec Kremla. Putin usłyszy, że Polska nie zamierza milczeć i ma własne zdanie na temat przyszłości bezpieczeństwa Europy.

Poniżej galeria zdjęć: Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem

Trump dogaduje się z Putinem? Ukraina pod presją | Zdaniem Super Expressu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.