Mateusz Morawiecki zapowiada "rok bitew o normalną Polskę". Czego możemy się spodziewać w 2026 roku?

Ostra krytyka obecnego rządu

W swoim nagraniu Morawiecki nie szczędził słów krytyki pod adresem obecnego rządu. Zarzucił mu „chaos, improwizację i nieudolność”, twierdząc, że państwo „zamiast się rozwijać, cofa się”. Wskazał na konkretne obszary, które według niego są w złej kondycji, takie jak służba zdrowia, budżet państwa, a także opóźnienia lub likwidacja kluczowych programów rozwojowych i infrastrukturalnych. Te zarzuty mają na celu podkreślenie potrzeby zmiany i zmobilizowanie elektoratu do działania.

Apel o mobilizację i wsparcie

Były premier podkreślił, że jego wystąpienie ma charakter mobilizacyjny. Przekonuje, że Polacy pragną „normalnej, bezpiecznej i ambitnej Polski”. Zapewnia o swoim pełnym zaangażowaniu, mówiąc:

- Dziś widzimy chaos, improwizację i nieudolność. Widzimy państwo, które zamiast się rozwijać, cofa się. Od dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia i w budżecie państwa, po likwidację albo gigantyczne opóźnienia w kluczowych programach rozwojowych, infrastrukturalnych - mówi dalej b. premier. - Polacy chcą dzisiaj jednego: normalnej Polski, bezpiecznej i ambitnej. I ja jestem maksymalnie zmobilizowany. Każdego dnia stawiam krok w stronę Polski na jaką zasługują Polacy - dodał. - Ale oczywiście sam tego nie zrobię, nikt sam tego nie zrobi. Potrzebuję was, waszego wsparcia, waszej obecności, waszej aktywności i waszej odwagi. Wspólnie damy radę - zakończył.

Kluczowym elementem jego apelu jest prośba o wsparcie ze strony zwolenników. Morawiecki jasno zaznaczył, że „sam tego nie zrobi” i potrzebuje „wsparcia, obecności, aktywności i odwagi” swojego elektoratu. To wezwanie do wspólnego działania wpisuje się w szerszy trend zaostrzania przekazu przez polityków opozycji, którzy przygotowują się do kolejnych kampanii wyborczych. Nagranie to jest wyraźnym sygnałem, że walka polityczna w Polsce będzie w nadchodzących latach bardzo intensywna.

W 2026 roku każdego dnia jedna bitwa o normalną Polskę 💪🏻🔥Wspólnie damy radę! 🇵🇱 pic.twitter.com/14OOvaLjiu— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 31, 2025

