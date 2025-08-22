Morawiecki uderza w Tuska nagraniem Jońskiego! „Polski premier dał się ograć”

Weronika Fakhriddinova
2025-08-22 10:05

Mateusz Morawiecki wrzucił do sieci film, który wywołał polityczną burzę. Były premier PiS wykorzystał archiwalne słowa Dariusza Jońskiego, by uderzyć w Donalda Tuska. „Polski premier dał się po raz kolejny ograć” – grzmi Morawiecki.

  • Mateusz Morawiecki opublikował na X film uderzający w Donalda Tuska.
  • W materiale wykorzystał archiwalne nagranie z Dariuszem Jońskim, krytykującym obecnego premiera.
  • Były premier PiS zarzucił Tuskowi nieobecność w Waszyngtonie podczas kluczowych rozmów o Ukrainie.
  • Morawiecki twierdzi, że decyzje dotyczące bezpieczeństwa zapadają bez udziału polskiego rządu.
  • Według niego Polska została „ograna”, a premier nie wykorzystał swojej pozycji.

Polityczna wrzutka z archiwum

Manewr Morawieckiego jest wymierzony podwójnie. Z jednej strony uderza w samego Tuska, oskarżając go o nieobecność i brak decyzyjności. Z drugiej pokazuje, że nawet jego dzisiejsi sojusznicy, jak Dariusz Joński, w przeszłości wypowiadali się o nim krytycznie.

To element ostrzejszej strategii PiS: wskazywać, że Polska jest „ograna” na arenie międzynarodowej, a premier Tusk „nie potrafi wykorzystać swojej pozycji”.

Bitwa o narrację

Cała wrzutka Morawieckiego to fragment większej politycznej wojny o obraz nieobecności Polski w Białym Domu. Rząd przekonuje, że Polska była reprezentowana na odpowiednim szczeblu przez premiera Donalda Tuska w ramach innych formatów. Opozycja, z PiS na czele, przedstawia to jednak jako dyplomatyczną porażkę i marginalizowanie Warszawy.

Wybór archiwalnego nagrania Jońskiego to symboliczny cios, pokazuje bowiem, że krytyka Tuska nie jest nowa, a nawet pochodzi od osób, które dziś stoją u jego boku.

Archiwalne słowa Jońskiego przeciw Tuskowi

Na nagraniu, które opublikował Morawiecki, pojawiają się mocne wypowiedzi Dariusza Jońskiego. Co zaskakuje, dziś Joński stoi u boku Donalda Tuska, ale w archiwalnym materiale mówił rzeczy, które brzmią jak atak właśnie na obecnego szefa rządu.

Awantura w studiu Polsat News. Kmita do Gozdyry: „Nie przeproszę, bo mam rację”

– Wcale się nie zdziwię, bo on tak przez 7 lat robił. Jak była ważna jakaś afera czy coś się działo, to jego nigdy nie było. Albo się chował, albo wystawiał rzecznika prasowego – mówił wówczas Joński.

Morawiecki zestawił ten cytat z obecną sytuacją, podkreślając, że historia – jego zdaniem – zatacza koło. Premier Tusk, podobnie jak dawniej, „nie pojawia się tam, gdzie zapadają decyzje”.

„Do Waszyngtonu pojechała koalicja chętnych”

Były premier w swoim wpisie uderzył w Tuska serią mocnych oskarżeń.

– Do Waszyngtonu pojechała koalicja chętnych, czyli formatu, w którym występuje polski premier. No ale niestety polskiego premiera tam nie było – mówi Morawiecki na nagraniu.

Przypomniał, że koalicja chętnych to grono ponad 30 państw, które wspólnie dyskutują o pomocy wojskowej, finansowej i politycznej dla Ukrainy.

– To niedobrze, że o sytuacji na Ukrainie decyduje się bez polskiego rządu – dodaje były premier.

„Tusk dał się ograć”

Morawiecki nie zostawił na obecnym szefie rządu suchej nitki.

– To niedobrze, że polski premier dał się po raz kolejny ograć – ocenił.

Według niego, brak Tuska w Waszyngtonie osłabia pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

– To niedobrze, że de facto terytorium naszego kraju jest przedmiotem dyskusji. Dyskusji wokół stołu, za którym nie ma polskiego premiera – stwierdził Morawiecki.

