II tura wyborów w Polsce 2050. Kto zastąpi Szymona Hołownię?

Rozpoczęło się kluczowe głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącą partii Polska 2050.

O stanowisko rywalizują Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

Kto przejmie stery po Szymonie Hołowni i poprowadzi partię dalej?

W pierwszej turze wyborów, która odbyła się w minioną sobotę, o przywództwo w partii po Szymonie Hołowni rywalizowało pięciu członków. Spośród ponad 800 uprawnionych delegatów, oddano 656 głosów. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz uzyskała znaczące poparcie 277 członków partii, podczas gdy Paulina Hennig-Kloska zdobyła 131 głosów. Pozostali kandydaci – Ryszard Petru, Rafał Kasprzyk i Joanna Mucha – nie zakwalifikowali się do drugiej tury. Co istotne, wszyscy trzej publicznie zadeklarowali swoje wsparcie dla Pauliny Hennig-Kloski w decydującej rundzie.

W sobotę, 17 stycznia, w Warszawie odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050. Podczas tego wydarzenia zaplanowano pierwsze oficjalne wystąpienie nowo wybranej przewodniczącej. Ponadto, Rada Krajowa, licząca obecnie 57 członków, dokona wyboru czterech członków Zarządu Krajowego. Pozostałych czterech członków zarządu, w tym skarbnika, sekretarza oraz dwóch wiceprzewodniczących, wskaże nowa przewodnicząca partii. Zgodnie ze statutem, szef klubu parlamentarnego ugrupowania, którym obecnie jest Paweł Śliz, automatycznie wejdzie w skład zarządu.

Szymon Hołownia i przewodnictwo partii

Szymon Hołownia, założyciel i dotychczasowy lider Polski 2050, pod koniec września ogłosił, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Wówczas poinformował również o swoich aspiracjach do objęcia funkcji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie jednak na to stanowisko został wybrany były prezydent Iraku, Barham Ahmed Salih. Warto przypomnieć, że Rada Krajowa ugrupowania, jeszcze we wrześniu, rekomendowała Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na stanowisko wicepremiera w rządzie, mimo że partia nie otrzymała jeszcze tej funkcji. Poparcie dla Pełczyńskiej-Nałęcz na to stanowisko wyraził również klub parlamentarny Polski 2050.

Historia Polski 2050

Polska 2050 to partia centrowa, której powstanie zainicjował Szymon Hołownia po tym, jak w wyborach prezydenckich w 2020 roku zajął trzecie miejsce, uzyskując 13,87% głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia startowała w koalicji z PSL-em, tworząc sojusz Trzecia Droga, który zdobył 14,4% głosów. Koalicja Trzecia Droga została rozwiązana w czerwcu 2025 roku, co skutkowało tym, że od tego czasu Polska 2050 i PSL są analizowane w sondażach oddzielnie. Większość ostatnich badań opinii publicznej wskazuje, że obie partie obecnie znajdują się poniżej progu wyborczego.

