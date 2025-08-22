PILNE! Media: Jest akt oskarżenia dla Mariusza Błaszczaka

Polsat News donosi, że jest akt oskarżenia dla byłego szefa MON, Mariusza Błaszczaka. Prokuratura zarzuca mu przekroczenie uprawnień funkcjonariusza. Chodzi m.in. o ujawnienie tajemnicy państwowej w związku z bezpieczeństwem kraju.

Jak ustalił Polsat News, w akcie oskarżenia - oprócz byłego szefa MON, czyli Mariusza Błaszczaka, znaleźli się także: Sławomir Cenckiewicz, od niedawna szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Agnieszka Glapiak (obecna przewodnicząca KRRiT), a także Piotr Z. (dawny dyrektor departamentu strategii i planowania MON). Według doniesień stacji akt oskarżenia dotarł już do Sądu Okręgowego w Warszawie, który będzie rozpoznawał sprawę, czytamy na polsatnews.pl.