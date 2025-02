Przesłuchają Ziobrę dopiero na wiosnę. Wiemy, co musi się wydarzyć, żeby polityk trafił do aresztu

Gdyby wybory do Sejmu miały odbyć się w najbliższym czasie, to wygrałaby je KO. Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu partyjnego Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 32 proc. osób, zaś Prawo i Sprawiedliwość z Jarosławem Kaczyńskim na czele może liczyć na 29 proc. głosów Polaków, zaś zajmująca trzecie miejsce Konfederacja ma poparcie na poziomie 16 proc. - wynika z sondażu pracowni Opinia24 dla Radi Zet.

Zgodnie z badaniem do Sejmu weszliby też przedstawiciele Trzeciej Drogi, ugrupowanie może liczyć na 7 proc. głosów, a także przedstawiciele Lewicy z 6 proc. poparcia wyborców. Kłopot ma natomiast partia Razem, na którą postawiłby jednie 1 proc. wyborców, tyle samo, co wskazało odpowiedź "inna partia" Zaś 7 proc. badanych wskazało, że nie wie, na kogo chce oddać swój głos, gdyby wybory odbyły się w najbliższym czasie.

Wyniki te oznaczają, jak zauważa radio Zet: - W grupie Polaków chcących głosować w wyborach do Sejmu obecna koalicja rządząca – składająca się z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy – może liczyć na 45-procentowe poparcie. Jednocześnie, gdyby Prawo i Sprawiedliwość weszło w porozumienie z Konfederacją, zsumowane poparcie dla obu tych partii wyniosłoby również 45 proc. - czytamy. Oznacz to, że czołowe ugrupowania nie mają zbyt wielkich powodów do zadowolenia, bo muszą szukać koalicjantów.

Ilu Polaków poszłoby na wybory do Sejmu, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę?

Sprawdzono też, jaka byłaby frekwencja. Na pytanie o chęć udziału w wyborach odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 61 proc. badanych, a "raczej tak" 22 proc. Natomiast 6 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 7 proc. "raczej nie".

Badanie pracowni Opinia24 na zlecenie Radia Zet zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 23-29 stycznia 2025 roku.

