PiS dogania KO! To już nie są żarty

Najnowszy sondaż poparcia partii politycznych pokazuje jedno: dystans dzielący Koalicji Obywatelską od Prawa i Sprawiedliwości, czyli dwóch czołowych sił w polskiej polityce, jest już bardzo niewielki, mieści się dosłownie w błędzie statystycznym! Z sondażu firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbyć się miały w najbliższą niedzielę to wygrałaby je KO z wynikiem 31,9 proc., ale drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość z niewiele niższym poparciem, bo na poziomie 30,7 proc. To znaczy, że siła rządząca ma niemały kłopot.

Nie tylko dlatego, że PiS się do niej zbliża, ale dlatego, że poparcie Koalicji Obywatelskiej stoi w miejscu, a PiS zyskuje. Jak czytamy na rmf24.pl: - Warto zauważyć, że dystans pomiędzy dominującymi partiami zmniejszył się w porównaniu z sondażem realizowanym przed miesiącem. KO wówczas co prawda miało taki sam wynik, jak teraz, wzrost zanotował natomiast PiS (28,9 proc. w ostatnim badaniu).

Konfederacja na podium

Jeśli chodzi o pozostałe miejsca w sondażu, to podium zamyka Konfederacja, na to ugrupowanie chce głosować 13,5 proc. To spadek o niespełna 1 punkt procentowy w porównaniu z ubiegłym miesiącem (14,2 proc.). Kolejne miejsce zajęła Trzecia Droga z poparciem 8,6 proc. osób, we wcześniejszym sondażu miała ona 9,5 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem wynoszącym 5,6 proc. (5,9 proc. miała ona miesiąc wcześniej). Co ciekaw wzrosło natomiast poparcie Partii Razem, bo ugrupowanie może liczyć teraz na 2 proc. głosów, w poprzednim sondażu poparcie jej wynosiło zaledwie 0,7 proc. Z sondaży wnika też, że 7,3 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosować, a 0,5 proc. zagłosowałoby na inną partię niż wymienione.

Frekwencja wyborcza - wiadomo, ilu Polaków chciałoby pójść do urn

Gdyby wybory parlamentarne miały się odbyć w najbliższą niedzielę to zgodnie z sondażem dla RFM FM wzięłoby w nich udział 56 proc. Polaków. Sondaż został przeprowadzony na grupie 1000 osób.

