i Autor: Piotr Lampkowski/Super Express

Tylko u nas

Paweł Kukiz mówi nam, kiedy odejdzie z polityki. Padają konkretne warunki: "Stać mnie na to"

To w Konfederacji upatruje dzisiaj Paweł Kukiz szans na realizację swoich postulatów. Były muzyk dekadę temu został czarnym koniem wyborów prezydenckich. Potem wprowadził do Sejmu swój ruch i kilkudziesięciu ludzi. Teraz chce już tylko realizacji kluczowych postulatów, potem chce na trwałe pożegnać się z polityką. - Stać mnie na to, żeby w każdej chwili odejść z polityki - mówił w "Sednie Sprawy" Radia Plus