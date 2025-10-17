Najnowszy sondaż ujawnia, jak Polacy oceniają jakość swojego życia pod rządami Donalda Tuska.

Wyniki badania nie są zanadto pomyślne dla premiera.

To niejedyne złe badanie z ostatniego tygodnia dla Tuska!

Zły tydzień Tuska

W mijającym tygodniu opublikowaliśmy m.in. wyniki sondażu, w którym pytaliśmy, czy Tusk jest lepszym premierem niż za pierwszym razem, w którym więcej respondentów oceniło, że jest gorszy, niż że lepszy (WIĘCEJ: Czy Tusk jest lepszym premierem niż za pierwszym razem? Zaskakujące wyniki sondażu). W innym Polacy jednoznacznie wskazali, że są niezadowoleni z tempa realizacji obietnic wyborczych realizowanych przez jego ekipę (SPRAWDŹ: Żółta kartka dla Tuska. Oto, co Polacy myślą o tempie realizacji obietnic. Nie jest dobrze). A jakie oceny – według skali szkolnej (od 1 do 6) Polacy wystawiają premierowi Tuskowi? Okazało się, wyniki nie są korzystne dla lidera PO, gdyż średnia wystawionych ocen to zaledwie mierny plus (ZOBACZ: Premier na cenzurowanym. Gdyby Donald Tusk był uczniem, ledwie zdałby do następnej klasy). Czy Donald Tusk powinien zatem odejść ze stanowiska premiera? Większość uczestników kolejnego badania tak właśnie stwierdziła! (SZCZEGÓŁY: Czy Donald Tusk powinien odejść ze stanowiska premiera? Znamy opinię Polaków).

Poziom życia za Tuska

Jak zmienił się poziom Twojego życia za rządów obecnej koalicji w porównaniu z rządami Zjednoczonej Prawicy? - takie pytanie zadano w naszym najnowszym badaniu. Wyniki sondażu również nie są pomyślne dla Donalda Tuska. Pokazują one mieszane odczucia Polaków dotyczące zmian w poziomie życia po zmianie władzy. Jedynie 15 proc. respondentów uznało, że odczuwa poprawę. Zdecydowanie najliczniejsza grupa, 45 proc., nie zauważyła większych zmian w swoim życiu. Co jednak dość istotne, ponad 1/4 ankietowanych (26 proc.) zadeklarowało, że pod rządami Tuska jego życie uległo pogorszeniu! Pozostałe 14 proc. uczestników badania nie potrafiło jednoznacznie określić się w tej kwestii.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 11-12.10.2025 roku metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

