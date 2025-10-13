Czy Tusk jest lepszym premierem niż za pierwszym razem? Zaskakujące wyniki sondażu

2025-10-13 15:30

30% ankietowanych uważa, że jest gorszy, 27%, że lepszy, ale największa grupa (43%) twierdzi, że Donald Tusk (68 l.) sprawuje obowiązki premiera podobnie jak w latach 2007- 2014. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” .

  • Donald Tusk, powracający na stanowisko premiera, wzbudza dyskusje na temat jego obecnej roli w polskiej polityce.
  • Była minister Julia Pitera oraz politolog dr Bartłomiej Rydliński oceniają jego powrót, zwracając uwagę na zmiany w stylu przywództwa i wyzwania.
  • Najnowsze sondaże wskazują na podzielone opinie Polaków dotyczące jego obecnej skuteczności jako premiera.
  • Czy wyniki sondaży wpłyną na przyszłość koalicji rządzącej? Sprawdź, co o tym myślą eksperci i społeczeństwo.

Jest inny bo czasy są inne

Julia Pitera (72 l.) była ministrem w pierwszej ekipie Donalda Tuska. Mówi nam, że lider Platformy głównie z racji uzyskanego w Europie doświadczenia jest dzisiaj innym politykiem i innym szefem rządu. – Mam wrażenie, że zdecydowanie większą wagę przywiązuje do polityki międzynarodowej, co trzeba zapisać na plus w czasie tak poważnych napięć i wojny tuż za naszą granicą – mówi była minister do spraw walki z korupcją. Pitera pytana, czy Tusk jest dzisiaj lepszym, czy gorszym premierem udziela lekko wymijającej odpowiedzi. – Jest po prostu inny także dlatego, że inne są czasy i inne są wyzwania z którymi musi się dzisiaj mierzyć. - mówi kiedyś jedna z liderek PO. Więcej rezerwy do powrotu doświadczonego polityka do Kancelarii Premiera ma dr Bartosz Rydliński. - Z Donaldem Tuskiem jest trochę jak w gwiazdami sportu, które po paru latach przerwy starają się wrócić do gry – mówi politolog.-  Dla blisko połowy badanych Tusk w 2007 i 2025 jest tak samo dobrym premierem, ale już blisko 1/3 z nas uważa, że najlepszy czas jest już za liderem Platformy Obywatelskiej. Zapewne także dlatego w tym roku PO przegrała arcyważne wybory prezydenckie. Pytanie czy wyniki tych badań wpłyną na zmianę premiera. W innym wypadku cała koalicja 15 października ryzykuje utratę władzy za dwa lata - mówi dalej Rydliński. 

Tusk trzeci raz na czele rządu

Donald Tusk pierwszy raz został premierem po wygranych przez Platformę Obywatelską przyspieszonych wyborach w 2007 roku. Jego partia stworzyła wówczas koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. Po czterech latach PO-PSL ponownie uzyskały sejmową większość. Tusk przestał być premierem w 2014 roku kiedy został wybrany na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Do KPRM wrócił po wyborach z 15 października 2023 roku. Stoi na czele koalicji KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 11-12.10.2025 roku metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków.

