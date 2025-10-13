Gorzki sondaż dla Donalda Tuska. Taki cios tuż przed ważną rocznicą!

Najnowszy sondaż wskazuje na niezadowolenie Polaków z premiera Donalda Tuska.

Ponad 40 proc. ankietowanych opowiada się za odwołaniem szefa rządu.

Nieprzychylne nastroje widoczne są w różnych grupach wiekowych i społecznych.

Nie dość, że w minioną niedzielę premier Donald Tusk musiał się zmierzyć z nieprzychylnymi reakcjami kibiców na meczu w Kownie, to jeszcze w poniedziałek (13 października) spadł na niego kolejny cios!

Chodzi o najnowszy sondaż, który został przeprowadzony przez pracownię Opinia24 dla RMF FM. Ankietowani odpowiadali na pytanie: Czy Pana(i) zdaniem, Donald Tusk powinien zostać zastąpiony na stanowisku premiera? I tu okazało się, że aż 47 proc. badanych chciałoby zmiany na stanowisku szefa rządu. Przeciwnego zdania jest zaś 32 proc. osób, które wzięły udział w badaniu, a 21 proc. nie ma na ten temat zdania.

Sprawdzono też, jak kształtuje się chęć zmiany na stanowisku szefa rządu, jeśli chodzi o wiek. Okazuje się, że najczęściej za odwołaniem Tuska były osoby najmłodsze i najstarsze. Za takim rozwiązaniem jest aż 59 procent w wieku 25-29 lat i 56 procent w grupie 30-39 lat. Inaczej jest wśród grupy najstarszych, wśród ankietowanych w wieku 60 plus, 42 proc. nie chce zmieniać premiera i Tusk im odpowiada. Jeśli chodzi o wykształcenie, to osoby z zawodowym wykształceniem częściej (53 proc.) chcą zmiany premiera, a osoby z wyższym wykształceniem są temu przeciwne (38 proc.).

Wyborcy PiS i Konfederacji za zmianą premiera

Z badań wynika także, że popierający Konfederację chcą zmiany premiera, to 83 proc. z nich, jeśli chodzi o wyborców Prawa i Sprawiedliwości to tych, którzy są za odwołaniem Donalda Tuska jest 73 proc. Wyborcy KO i Lewicy stoją zaś za tym, by Tusk został, to kolejno 69 proc. (KO) i 56 proc., jeśli chodzi o Nową Lewicę.

Polacy już widzą, kto mógłby zastąpić premier Donalda Tuska

To już kolejny sondaż, który nie przynosi władzy z premierem na czele powodów do radości. W niedawnym badaniu Instytutu Badań Pollster wyszło, że gdyby Donald Tusk ustąpił z funkcji premiera, to Polacy najchętniej jako jego następcę widzieliby wicepremiera i szefa MSZ, Radosława Sikorskiego. Za takim obrotem spraw jest 41 proc. badanych.

