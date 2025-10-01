Zapytali Polaków, kto powinien zastąpić Tuska. Większość wskazała jedno nazwisko

Adam Brzozowski
2025-10-01 5:15

Koalicja rządowa przeżywa wzloty i upadki. Instytut Badań Pollster w sondażu dla „Super Expressu” zapytał Polaków, kto powinien zastąpić Donalda Tuska (68 l.), gdyby ten ustąpił z funkcji premiera. Najwięcej, bo 41 proc. badanych, wskazało wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego (62 l.) jako najlepszego kandydata na nowego szefa rządu spośród liderów koalicji.

Donald Tusk, Radosław Sikorski

i

Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS, PIOTR LAMPKOWSKI/SUPER EXPRESS
  • W sondażu ankietowanych zapytano, kto mógłby zastąpić Donalda Tuska w fotelu premiera.
  • Większość ankietowanych zdecydowało, że Radosław Sikorski.
  • Najgorzej w badaniu wypadki politycy Lewicy.

Kto powinien zastąpić Donalda Tuska?

Premier Tusk został niedawno zapytany w Sejmie przez dziennikarzy czy rozważa scenariusz, w którym przestanie być premierem. - Myślę o tym od pierwszego dnia urzędowania jako premier, jeszcze w roku 2007, czy będzie ktoś lepszy ode mnie – zażartował szef rządu.

Instytut Badań Pollster zapytał ankietowanych, kto, w razie rezygnacji lidera PO, powinien zastąpić go w fotelu premiera. Większość badanych stawia na Radosława Sikorskiego. Za jego awansem na szefa Rady Ministrów opowiedziało się 41 proc. ankietowanych. - Nie dziwię się wynikowi badania, ponieważ Sikorski to jedyny profesjonalny minister w obecnym rządzie – ocenia politolog prof. Kazimierz Kik. – Jednak jego szanse na stanowisko premiera są niewielkie, ponieważ szef MSZ nie ma znaczącej grupy zwolenników w samej Platformie Obywatelskiej – dodaje ekspert.

Tusk przemówił po przesłuchaniu Ziobry. "Zero komentarza"

SG sondaż Gdyby Donald Tusk ustąpił ze stanowiska premiera, kto powinien zostać nowym szefem rządu?

i

Autor: SE Radosław Sikorski 41% Rafał Trzaskowski 13% Szymon Hołownia 13% Władysław Kosiniak-Kamysz 10% Krzysztof Gawkowski 3% Włodzimierz Czarzasty 2% Ktoś inny 18% Sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu"

18 proc. badanych nie wybrało 

Gorzej w sondażu wypadli: prezydent stolicy Rafał Trzaskowski (53 l.) i marszałek Sejmu Szymon Hołownia (49 l.), których poparło po 13 proc. badanych. Jeszcze mniejsze poparcie (10 proc.) ma wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (44 l.). Najgorzej zaś wypadli politycy Lewicy: na ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego (45 l.) – jako potencjalnego premiera - wskazało 3 proc., a na wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego (65 l.) 2 proc. ankietowanych. Z kolei 18 proc. z nas chce, żeby premierem został ktoś spoza wymienionych polityków.

Badanie zostało wykonane w dniach 27-28 września na próbie 1026 dorosłych Polaków. 

RADOSŁAW SIKORSKI
DONALD TUSK