Tusk przemówił po przesłuchaniu Ziobry. "Zero komentarza"

Donald Tusk skomentował zeznania Zbigniewa Ziobry przed komisją ds. Pegasusa

Były minister był przesłuchiwany przez 8 godzin i przyznał, że to on inicjował zakup systemu

Wpis premiera wywołał ogromną falę reakcji – ma już ponad 130 tys. wyświetleń

„Zero komentarza”. Premier reaguje na wystąpienie Ziobry

Krótki, ale wymowny wpis Donalda Tuska pojawił się zaledwie kilka godzin po zakończeniu przesłuchania Zbigniewa Ziobry przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Premier nie użył nazwiska byłego ministra sprawiedliwości wprost, nazywając go ironicznie „panem Zbigniewem Z.”.

„Nie pytajcie mnie, co myślę o zeznaniach pana Zbigniewa Z. Zero komentarza” – napisał Tusk na platformie X (dawniej Twitter).

Nie pytajcie mnie, co myślę o zeznaniach pana Zbigniewa Z. Zero komentarza.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 29, 2025

Wpis natychmiast zdobył ogromną popularność. W ciągu dwóch godzin od publikacji zebrał ponad 130 tys. wyświetleń i setki reakcji. Wielu komentatorów uznało go za najbardziej wymowne podsumowanie całego przesłuchania.

Tło: Ziobro tłumaczył się z Pegasusa

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny przez osiem godzin odpowiadał w poniedziałek na pytania komisji. Przyznał m.in., że to on był inicjatorem zakupu kontrowersyjnego systemu Pegasus i zaproponował, by sfinansować go z Funduszu Sprawiedliwości.

Jednocześnie próbował dystansować się od szczegółów operacyjnych, zapewniając, że „nikt nigdy nie pokazywał mu Pegasusa” i że „jego nazwę poznał dopiero z mediów”.

Ziobro po 8 godzinach przed komisją ds. Pegasusa. Wiadomo, kto podejmował decyzje i szukał pieniędzy

Po przesłuchaniu szefowa komisji Magdalena Sroka zapowiedziała złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Ziobrę.

Co dalej z komisją ds. Pegasusa?

Po poniedziałkowym przesłuchaniu śledczy zapowiadają kolejne kroki. Komisja ma teraz szczegółowo przeanalizować zebrany materiał, a następnie zdecydować o dalszych działaniach, w tym możliwym skierowaniu sprawy do prokuratury. Niewykluczone, że w najbliższych tygodniach wezwani zostaną kolejni świadkowie, a polityczne konsekwencje całej sprawy mogą stać się jednym z kluczowych tematów jesiennej sceny politycznej.

Poniżej galeria zdjęć: Zbigniew Ziobro przed komisją ds. Pegasusa

