Paweł Kukiz apeluje o „pakt senacki”. Wzywa prezydenta Nawrockiego do zjednoczenia prawicy

Paweł Kukiz w "Sednie sprawy" skomentował relacje między PiS a Konfederacją, wskazując na potrzebę zawarcia paktu senackiego w celu odtworzenia wspólnego głosu środowisk prawicowych.

Kukiz uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien odegrać kluczową rolę w procesie jednoczenia prawicy, działając jako patron konsolidacji środowisk patriotycznych, prawicowych i propaństwowych.

Kukiz zasugerował, że prawica powinna powtórzyć manewr opozycji z lat 2019 i 2023, tworząc wspólne listy do Senatu, aby wzmocnić swoją pozycję wobec obecnego rządu.

Gościem "Sedna sprawy" był Paweł Kukiz, który przeanalizował obecną sytuację polityczną w kraju i podzielił się swoimi wnioskami z Jackiem Prusinowskim. Jednym z tematów był relacje między PiS a Konfederacją.

- Nie dziwię się ostrej retoryce PiS i Konfederacji. Wynika z durnego systemu partyjnego. Powinny jednak zawrzeć pakt senacki. To sprawa kluczowa - ocenił.

Były kandydat na prezydenta podkreślił, że celem porozumienia powinno być „odtworzenie wspólnego głosu środowisk patriotycznych, prawicowych i propaństwowych”.

Rola Karola Nawrockiego

Paweł Kukiz wskazał, że kluczową rolę w procesie jednoczenia prawicy powinien odegrać prezydent Karol Nawrocki.

- Zaraz po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta Polski powinien wziąć na siebie ciężar organizacji porozumienia pomiędzy wszelkimi środowiskami patriotycznymi, prawicowymi, propaństwowymi w Polsce i doprowadzić do takiego paktu - stwierdził. - Nie mówię, żeby się angażował w życie partyjne, ale żeby skonstruował taką siłę, która pomoże w realizacji jego planów, światopoglądu, jego widzenia Polski - dodał.

To sugestia, by prezydent, mimo konstytucyjnej neutralności partyjnej, pełnił funkcję patrona politycznej konsolidacji po prawej stronie sceny.

Napięta relacja PiS-Konfederacja

Choć PiS i Konfederacja zajmują wspólny elektorat, ich relacje w ostatnich miesiącach pozostają napięte. Rywalizują zarówno w sferze programowej, jak i medialnej. Konfederacja oskarża PiS o „udawaną prawicowość”, a PiS odpowiada zarzutami o „nieodpowiedzialny radykalizm”.

W tle trwa konflikt rządu Donalda Tuska z Pałacem Prezydenckim: veto Karola Nawrockiego spowalnia kluczowe reformy rządu, a Senat staje się areną licznych sporów proceduralnych.

Podobne porozumienie funkcjonowało już wcześniej - w 2019 i 2023 roku opozycja zawarła wspólne listy do Senatu, by osłabić PiS. Teraz Kukiz proponuje odwrotną sytuację: prawica miałaby powtórzyć ten manewr wobec obecnego rządu.

