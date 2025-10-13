Paweł Kukiz apeluje o „pakt senacki”. Wzywa prezydenta Nawrockiego do zjednoczenia prawicy

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-10-13 7:22

Paweł Kukiz uważa, że PiS i Konfederacja powinny zakończyć wzajemne ataki i stworzyć wspólny front w Senacie. Jako inicjatora porozumienia wskazuje nowo wybranego prezydenta Karola Nawrockiego. Politycy prawicy reagują na te słowa z rezerwą, ale temat jednoczenia obozu patriotycznego wraca coraz częściej w kontekście sporów z rządem Donalda Tuska.

Tak się zmieniał Paweł Kukiz

i

Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express
  • Paweł Kukiz w "Sednie sprawy" skomentował relacje między PiS a Konfederacją, wskazując na potrzebę zawarcia paktu senackiego w celu odtworzenia wspólnego głosu środowisk prawicowych.
  • Kukiz uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien odegrać kluczową rolę w procesie jednoczenia prawicy, działając jako patron konsolidacji środowisk patriotycznych, prawicowych i propaństwowych.
  • Kukiz zasugerował, że prawica powinna powtórzyć manewr opozycji z lat 2019 i 2023, tworząc wspólne listy do Senatu, aby wzmocnić swoją pozycję wobec obecnego rządu.

Gościem "Sedna sprawy" był Paweł Kukiz, który przeanalizował obecną sytuację polityczną w kraju i podzielił się swoimi wnioskami z Jackiem Prusinowskim. Jednym z tematów był relacje między PiS a Konfederacją.

-  Nie dziwię się ostrej retoryce PiS i Konfederacji. Wynika z durnego systemu partyjnego. Powinny jednak zawrzeć pakt senacki. To sprawa kluczowa - ocenił.

Były kandydat na prezydenta podkreślił, że celem porozumienia powinno być „odtworzenie wspólnego głosu środowisk patriotycznych, prawicowych i propaństwowych”.

Rola Karola Nawrockiego

Paweł Kukiz wskazał, że kluczową rolę w procesie jednoczenia prawicy powinien odegrać prezydent Karol Nawrocki.

- Zaraz po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta Polski powinien wziąć na siebie ciężar organizacji porozumienia pomiędzy wszelkimi środowiskami patriotycznymi, prawicowymi, propaństwowymi w Polsce i doprowadzić do takiego paktu - stwierdził. - Nie mówię, żeby się angażował w życie partyjne, ale żeby skonstruował taką siłę, która pomoże w realizacji jego planów, światopoglądu, jego widzenia Polski - dodał.

Paweł Kukiz o swojej misji: "Chcę łączyć Konfederację z Prawem i Sprawiedliwością. Potrzebny pakt senacki"

To sugestia, by prezydent, mimo konstytucyjnej neutralności partyjnej, pełnił funkcję patrona politycznej konsolidacji po prawej stronie sceny.

Napięta relacja PiS-Konfederacja

Choć PiS i Konfederacja zajmują wspólny elektorat, ich relacje w ostatnich miesiącach pozostają napięte. Rywalizują zarówno w sferze programowej, jak i medialnej. Konfederacja oskarża PiS o „udawaną prawicowość”, a PiS odpowiada zarzutami o „nieodpowiedzialny radykalizm”.

W tle trwa konflikt rządu Donalda Tuska z Pałacem Prezydenckim: veto Karola Nawrockiego spowalnia kluczowe reformy rządu, a Senat staje się areną licznych sporów proceduralnych.

Podobne porozumienie funkcjonowało już wcześniej - w 2019 i 2023 roku opozycja zawarła wspólne listy do Senatu, by osłabić PiS. Teraz Kukiz proponuje odwrotną sytuację: prawica miałaby powtórzyć ten manewr wobec obecnego rządu.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Paweł Kukiz:

Tak się zmieniał Paweł Kukiz
21 zdjęć
Sonda
Zgadzasz się z Pawłem Kukizem?
P.KUKIZ: DEMOKRACJA WALCZĄCA TO JUŻ NIEPRAWDOPODOBNY HARDKOR CHCĘ BYĆ ŁĄCZNIKIEM POMIĘDZY PIS I KONFEDERACJĄ
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
PAWEŁ KUKIZ