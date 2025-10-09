Paweł Kukiz o swojej misji: "Chcę łączyć Konfederację z Prawem i Sprawiedliwością. Potrzebny pakt senacki"

Paweł Kukiz uważa, że ego rolą na scenie polityczne powinno być łączenie środowiska PIS i Konfederacji. - Z całą pewnością uważam, że to jest jedna z kluczowych spraw, które na mnie w jakiś sposób spadają by doprowadzić do tego by pójść razem, przede wszystkim stworzyć pakt senacki - mówił w programie "Sedno Sprawy" były muzyk i lider Kukiz '15.