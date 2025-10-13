Polacy wierzą, że USA nas ochroni w razie ataku Rosji? Jest nowy sondaż

Rosja zwiększa produkcję czołgów, co stanowi długoterminowe zagrożenie dla NATO.

Polacy oceniają, że w razie ataku Rosji, Polska może liczyć na wsparcie USA

Kto najbardziej wierzy w sojuszniczą pomoc? Na to pytanie odpowiada najnowszy sondaż

Sytuacja na Ukrainie cały czas jest napięta. Do tego pojawiają się doniesienia na temat rozwoju rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Wynika z nich, że Rosja podejmuje długoterminowe działania, mające na celu zwiększenie produkcji czołgów T-90 i odtworzenie przedwojennych rezerw, co wskazuje na zamiar stworzenia długoterminowego zagrożenia dla NATO, tak ostrzegł w swoim najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. ISW ostrzegło, że Rosja może stanowić poważne zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego na długo przed 2036 rokiem – nawet bez pełnej odbudowy swojego arsenału pancernego. „Rosja prawdopodobnie utrzyma znaczną siłę bojową przez kilka miesięcy po zakończeniu aktywnych walk na Ukrainie, co pozwoli jej na szybkie przesunięcie sił na wschodnią flankę NATO” - podkreślono. To wszystko wywołuje niepokój także w Polsce. Rosja cały czas prowokuje kraje NATO, wystarczy wspomnieć choćby sytuację z dronami.

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez CBOS dla „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że gdyby doszło do ataku Rosji na Polskę, to zdaniem 63,8 proc. Polaków, wojska USA nam pomogą. Zaś 25,8 proc. Polaków nie liczy na pomoc amerykańskich wojsk.

Kto najbardziej liczy na wsparcie Polski przez USA?

Z sondażu wynika także, że największe nadzieje w pomoc sojuszniczą USA mają osoby, które deklarują prawicowe poglądy, to aż 71,4 proc. badanych. Również młodzi ludzie wierzą w to, że Stany Zjednoczone by nam pomogły, takich odpowiedzi udzielił ponad 70 proc. W najmniejszym stopniu wsparcia USA spodziewają się osoby w średnim wieku - 33 proc. negatywnych odpowiedzi, a także osoby deklarujące bardzo duże zainteresowanie polityką - 34,5 proc., a jeśli chodzi o poparcie polityczne to osoby, które deklarują się jako wyborcy partii lewicowych - 31,3 proc. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 1 tys. dorosłych respondentów.

