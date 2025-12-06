Odrzucenie weta prezydenta w sprawie ustawy o kryptoaktywach wywołało kontrowersje, a marszałek Czarzasty obarcza winą za potencjalne straty PIS i Konfederację.

Premier Tusk apelował o odrzucenie weta, argumentując, że ustawa jest kluczowa dla kontroli rosyjskich i białoruskich podmiotów na rynku kryptoaktywów, co podkreśla jej znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

Decyzja o odrzuceniu weta zapadła po niejawnych obradach Sejmu dotyczących bezpieczeństwa, co sugeruje poważne tło dla dyskusji.

Przeciwko odrzuceniu weta głosowali posłowie PiS i Konfederacji, co pokazuje wyraźny podział polityczny w kwestii regulacji kryptowalut

Dlaczego ustawa o kryptoaktywach była ważna?

Rząd apelował o jedność i odrzucenie prezydenckiego weta, argumentując, że nowe przepisy są kluczowe nie tylko dla gospodarki, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa państwa. Premier Donald Tusk, podczas wystąpienia w Sejmie, przekonywał, że brak kontroli nad cyfrowymi aktywami stwarza poważne zagrożenia. Nowa ustawa o kryptoaktywach miała dać państwu narzędzia do skontrolowania tej części rynku, która jest infiltrowana przez podmioty rosyjskie i białoruskie. Wcześniej, podczas niejawnej części obrad, premier przedstawił posłom informacje dotyczące zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, co miało dodatkowo podkreślić wagę proponowanych zmian i pilną potrzebę ich wdrożenia. Odrzucenie ustawy przez Sejm zostało przez stronę rządową odebrane jako działanie na szkodę interesu narodowego.

Kto zablokował regulacje prawne? Wyniki głosowania

Ostatecznie weto prezydenta zostało utrzymane, ponieważ koalicji rządzącej zabrakło głosów do jego odrzucenia. Decyzja ta oznacza, że kluczowy projekt legislacyjny nie wejdzie w życie, pozostawiając Polskę bez nowoczesnych ram prawnych dla dynamicznie rozwijającego się sektora. Oznacza to, że rynek kryptowalut w Polsce wciąż pozostaje bez kluczowych uregulowań, na które czekała branża i organy nadzoru. Przeciwko odrzuceniu weta zagłosowało łącznie 192 posłów. W tej grupie znalazło się 172 posłów Prawa i Sprawiedliwości, 14 posłów Konfederacji, a także trzech posłów koła Republikanów i trzech z Konfederacji Korony Polskiej. Co istotne, w głosowaniu nie wzięło udziału łącznie 25 posłów z różnych ugrupowań, w tym 16 z klubu PiS, co również miało wpływ na finalny wynik.

Co dalej z rynkiem kryptowalut w Polsce?

Utrzymanie prezydenckiego weta pozostawia Polskę w prawnej próżni, co może mieć daleko idące negatywne konsekwencje zarówno dla inwestorów, jak i dla bezpieczeństwa finansowego państwa. Eksperci ostrzegają, że brak jasnych zasad sprzyja szarej strefie i naraża obywateli na oszustwa oraz manipulacje. Brak nowych regulacji prawnych oznacza, że inwestorzy pozostają narażeni na ryzyko związane z działaniem nieuczciwych podmiotów, a państwo ma ograniczone możliwości walki z praniem pieniędzy i finansowaniem działalności wrogich państw. Mocne słowa marszałka Włodzimierza Czarzastego o "ostrzerzeniu" i wskazaniu winnych nabierają w tym kontekście szczególnego znaczenia. Stają się one zapowiedzią pociągnięcia do politycznej odpowiedzialności za ewentualne przyszłe kryzysy finansowe, które mogą dotknąć polskich obywateli inwestujących w kryptoaktywa.

Wnioski po wczorajszym odrzuceniu ustawy o kryptoaktywach. Jeżeli w najbliższym czasie jakaś grupa ludzi straci swoje pieniądze ze względu na brak unormowań prawnych w tej sferze to winni będą Nawrocki,PIS i Konfederacja. Zostaliście ostrzeżeni.— Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) December 6, 2025

