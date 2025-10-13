Biedroń ujawnia szczegóły ustawy o statusie osoby najbliższej. Oto, co będzie zawierała

W czasie rozmowy w "Expressie Biedrzyckiej" pojawił się temat ustawy o statusie osoby najbliższej. Już od dawna mówi się o nowych rozwiązaniach, które mają pomóc obywatelom, ale niedawno podano nowe szczegóły. Kilka dni temu ministra Katarzyna Kotula przekazała, że projekt ustawy regulujący sytuację związków jednopłciowych jest gotowy, a decyzja polityczna w jego sprawie już zapadła.

Nie wiadomo jeszcze jak będzie się nazywała ustawa, ponieważ Polskie Stronnictwo Ludowe nie chce określenia "związki partnerskie", choć przepisy mają dotyczyć także osób nie tylko w parach jednopłciowych. Umowa ma być zawierana u notariusza. Do sprawy odniósł się Robert Biedroń. Europoseł podał kilka szczegółów po tym, jak prowadząca zapytała go, czy to prawda, że nie będzie ustawy o związkach partnerskich a ustawa o statusie osoby najbliższej?

To będzie ustawa, która sprawi, że będę budził się bezpieczny. Wiele osób pewnie zadaje sobie pytanie, czy można czekać dłużej, niż całe życie. Mam poczucie, że na takie rozwiązanie czekam całe życie. To rozwiązanie mnie nie usatysfakcjonuje, ale ono sprawi, że kiedy będę budził się rano, to będę miał poczucie że jak wyjdę z domu to mój partner będzie bezpieczny. Jeśli cokolwiek się stanie, to się dowiem o tym w szpitalu. To ustawa, która pozwoli mi pochować mojego partnera albo jemu mnie. To jest ustawa, która pozwoli na to, że będę mógł rozwiązać najważniejsze rzeczy dotyczące codziennego życia, dziedziczenia To jest bardzo ważne.

Europoseł Robert Biedroń dodał, że będzie to ustawa, która pomoże w rozwiązaniu codziennych spraw: - To będzie ustawa, która wiele będzie rozwiązywała na poziomie praktycznym, problemów codziennych, ale niestety nie rzeczy godnościowych, związanych z ceremoniałem, nazwą, takimi rzeczami, które dotyczą godności człowieka. To jest bardzo pragmatyczny kompromis.

Czy prezydent podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej? Biedroń komentuje

Polityk został też zapytany o to, czy nie obawia się, że takich wspomnianych rozwiązań nie poprze prezydent Karol Nawrocki. - Podczas kampanii mówił, że zależy mu na tym, by rozwiązać status osoby bliskiej, że to jest coś dla niego, w czym jest w stanie znaleźć kompromis. Ten projekt ustawy jest został przygotowany z myślą o tym, by prezydent był w stanie to podpisać - dodał Biedroń.

Faktycznie, w jednym z wywiadów Karol Nawrocki odnosił się do tego tematu - Nie poprę żadnych ideologicznych zapisów, które podważałyby małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Ale jeśli ustawa miałaby rozwiązać realne problemy prawne – niezależnie od relacji między osobami – nie mam z tym problemu – wyjaśnił, już po zaprzysiężeniu, w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".