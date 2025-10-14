Dwa lata temu Polacy masowo ruszyli do urn, oczekując zmian i spełnienia obietnic wyborczych.

Najnowsze badania pokazują, że tylko 20% ankietowanych jest zadowolonych z tempa realizacji obietnic przez rząd Donalda Tuska.

Sprawdź, dlaczego Leszek Miller nazywa obecny rząd "specjalistami od szumnych zapowiedzi i cichych odwrotów".

Czy władza dotrzymała słowa? Polacy oceniają realizację obietnic

Wielkie emocje, rekordowo wysoka frekwencja, kolejki przed lokalami wyborczymi i potężne oczekiwania w związku ze zmianą władzy. Tak wyglądała polska polityka równo dwa lata temu. Sprawdziliśmy, czy po dwóch latach społeczeństwo ma poczucie, że władza dotrzymała słowa. Wszak zapowiedzi ekipy pod wodzą Tuska były szumne i zebrane w słynne "100 konkretów na 100 dni".

Wyniki badania to żółta karta dla Donalda Tuska i jego ludzi. Zaledwie 20% dobrze ocenia tempo realizacji obietnic. Przeciwnego zdania jest 61%, a pozostali, czyli 19%, nie mają wyrobionego zdania.

i Autor: SE Sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu"

Szumne zapowiedzi i ciche odwroty

- To koalicja, którą mógłbym nazwać "specjaliści od szumnych zapowiedzi i cichych odwrotów” – w swoim ironicznym stylu dwulatkę rządu komentuje były premier Leszek Miller (79 l.). I dodaje: - Można było zrobić znacznie więcej niż zrobiono. Problemem jest bardzo wielobarwna koalicja i myślę, że dużo czasu poświęca Tusk na manewrowanie i godzenie tych koalicjantów. Na plus zaliczam działania na forum UE, na przykład kwestię KPO, na minus sprawy praworządności.

Z kolei Bronisław Komorowski (73 l.) zastanawia się nad tym jakie są sukcesy i porażki ekipy, która w rządowych gabinetach zastąpiła Prawo i Sprawiedliwość. - Udało się odblokować pieniądze z KPO. To chyba największy sukces rządu. Z kolei nie udało się zapewnić harmonijnej współpracy koalicji, aby projekty idące do Sejmu były uzgadniane wewnątrz koalicji na zasadzie kompromisu – mówi były prezydent.

Najmniej uznania dla rządu posiada Beata Szydło (62 l.). Była premier uważa, że zeszliśmy ze ścieżki dobrobytu i rozwoju. - Od dwóch lat Polska stoi w miejscu, zamiast iść naprzód i wykorzystywać swój potencjał – alarmuje wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 11-12.10.2025 roku metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków

poranny ring vod 2 13.10.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.