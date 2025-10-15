Premier na cenzurowanym. Gdyby Donald Tusk był uczniem, ledwie zdałby do następnej klasy

Ankietowani przyznali w sondażu szkolne oceny premierowi.

Średnia ważona ocena to 2,64.

Politolog Bartosz Rydliński uważa, że Donald Tusk ma kłopoty z utrzymaniem poparcia.

Polacy wystawili Tuskowi oceny

W związku z drugą rocznicą wyborów 15 października 2023 r. dokonania koalicji rządowej są szeroko analizowane i oceniane. W badaniu „Super Expressu”, wykonanym przez Instytut Badań Pollster, ankietowani zostali zapytani, jaką ocenę wystawiają szefowi koalicyjnego rządu. Do wyboru były stopnie od 1 (ocena niedostateczna) do 6 (ocena celująca). Największa grupa ankietowanych wystawiła premierowi Donaldowi Tuskowi jedynkę (33 proc.). Dwójkę (ocenę mierną) przyznało szefowi rządu 15 proc. ankietowanych. Według 16 proc. badanych Tusk zasłużył na trójkę, a według 17 proc. na czwórkę. Ocenę bardzo dobrą szefowi rządu przyznaje 11 proc. Polaków, a 5 proc. biorących udział w sondaży przyznało Donaldowi Tuskowi ocenę celującą! Żadnej oceny nie wystawiło premierowi tylko 3 proc. ankietowanych (odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”).

Kłopotliwa średnia ocen

Aby zinterpretować wynik sondażu, obliczyliśmy średnią ważoną powyższych ocen. Okazuje się, że działalność premiera Tuska jest przez Polaków oceniana na 2,64.

- Widać, że wiele jest ocen niedostatecznych i miernych, ale są też oceny bardziej pozytywne. Niemniej wydaje się, że ta średnia ważona jest dla premiera Tuska największym problemem. Widać, że elektorat środka, który zmienia poglądy z wyborów na wybory, on wystawia średnią ocenę – komentuje politolog Bartosz Rydliński. – Wynik sondażu nie jest zaskakujący, on pokazuje tendencje związane z poparciem partii politycznych, widoczne w sondażach wyborczych – dodaje Rydliński.

Badanie wykonano w dniach 11-12 października na próbie 1002 dorosłych Polaków.

