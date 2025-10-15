Premier na cenzurowanym. Gdyby Donald Tusk był uczniem, ledwie zdałby do następnej klasy

Adam Brzozowski
2025-10-15 18:00

Mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, których wynik pozwolił na stworzenie koalicyjnego rządu KO, Polski 2050, PSL i Lewicy. Jakie oceny – według skali szkolnej (od 1 do 6) Polacy wystawiają premierowi Donaldowi Tuskowi? Sprawdził to Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Okazuje się, wyniki nie są korzystne dla lidera PO, gdyż średnia wystawionych ocen to mierny plus!

Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS
  • Ankietowani przyznali w sondażu szkolne oceny premierowi.
  • Średnia ważona ocena to 2,64.
  • Politolog Bartosz Rydliński uważa, że Donald Tusk ma kłopoty z utrzymaniem poparcia.

Polacy wystawili Tuskowi oceny

W związku z drugą rocznicą wyborów 15 października 2023 r. dokonania koalicji rządowej są szeroko analizowane i oceniane. W badaniu „Super Expressu”, wykonanym przez Instytut Badań Pollster, ankietowani zostali zapytani, jaką ocenę wystawiają szefowi koalicyjnego rządu. Do wyboru były stopnie od 1 (ocena niedostateczna) do 6 (ocena celująca). Największa grupa ankietowanych wystawiła premierowi Donaldowi Tuskowi jedynkę (33 proc.). Dwójkę (ocenę mierną) przyznało szefowi rządu 15 proc. ankietowanych. Według 16 proc. badanych Tusk zasłużył na trójkę, a według 17 proc. na czwórkę. Ocenę bardzo dobrą szefowi rządu przyznaje 11 proc. Polaków, a 5 proc. biorących udział w sondaży przyznało Donaldowi Tuskowi ocenę celującą! Żadnej oceny nie wystawiło premierowi tylko 3 proc. ankietowanych (odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”).

Kłopotliwa średnia ocen

Aby zinterpretować wynik sondażu, obliczyliśmy średnią ważoną powyższych ocen. Okazuje się, że działalność premiera Tuska jest przez Polaków oceniana na 2,64.

- Widać, że wiele jest ocen niedostatecznych i miernych, ale są też oceny bardziej pozytywne. Niemniej wydaje się, że ta średnia ważona jest dla premiera Tuska największym problemem. Widać, że elektorat środka, który zmienia poglądy z wyborów na wybory, on wystawia średnią ocenę – komentuje politolog Bartosz Rydliński. – Wynik sondażu nie jest zaskakujący, on pokazuje tendencje związane z poparciem partii politycznych, widoczne w sondażach wyborczych – dodaje Rydliński.

Badanie wykonano w dniach 11-12 października na próbie 1002 dorosłych Polaków. 

Biedrzycka Expressem - 2025 10 15
