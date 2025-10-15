Rząd Donalda Tuska mierzy się z licznymi wyzwaniami, pomimo początkowych obietnic i oczekiwań.

Dwa lata po objęciu władzy, rząd Donalda Tuska znajduje się pod rosnącą presją z powodu niezrealizowanych obietnic wyborczych, które miały być fundamentem "nowej jakości" w polskiej polityce. Wiele obietnic, które rezonowały z oczekiwaniami wyborców, pozostało jedynie w sferze deklaracji, co wywołuje zrozumiałe rozczarowanie i podważa zaufanie do koalicji rządzącej.

Jedną z najbardziej wyczekiwanych zmian była liberalizacja prawa aborcyjnego. Obietnica legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży miała być krokiem w kierunku poszanowania praw kobiet, jednak wciąż nie doczekała się realizacji. Podobnie jak prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie, mające na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa rodzących kobiet, które wciąż pozostaje niezrealizowanym punktem z listy "stu konkretów".

Fundusz kościelny, finansowany z budżetu państwa, miał zostać zlikwidowany lub znacząco zreformowany, jednak nadal funkcjonuje w niezmienionej formie. Zakaz handlu w niedziele, mimo zapowiedzi jego zniesienia lub modyfikacji, wciąż obowiązuje w sposób zatwierdzony przez poprzednią władzę. Obiecane usprawnienie sądownictwa i walka z przewlekłością postępowań stoi w miejscu, a system nadal boryka się z problemami. Rozliczenia polityków Prawa i Sprawiedliwości, zapowiadane jako priorytet, nie przynoszą oczekiwanych efektów, a procesy toczą się powoli i często bez spektakularnych rezultatów.

Rząd nie wprowadził również związków partnerskich, co rozczarowało osoby oczekujące uregulowania praw par osób tej samej płci. Brak 0% VAT na transport publiczny utrudnia poprawę dostępności i atrakcyjności komunikacji miejskiej, a nierozwiązany kryzys mieszkaniowy wciąż dotyka miliony Polaków, zwłaszcza młodych, którzy mają trudności z zakupem własnego mieszkania. Limity na leczenie przez NFZ nadal obowiązują, ograniczając dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, a kwota wolna od podatku nie została podniesiona do obiecywanego poziomu, co negatywnie wpływa na sytuację finansową osób o najniższych dochodach.

Odpolitycznienie Spółek Skarbu Państwa, zapowiadane jako sposób na poprawę efektywności i transparentności, nie nastąpiło, a stanowiska w zarządach i radach nadzorczych wciąż obsadzane są przez osoby związane z partiami politycznymi. Wątpliwa obiektywność mediów publicznych pozostaje problemem, a zapowiadane reformy nie przyniosły oczekiwanych zmian w kierunku bezstronności i pluralizmu. Na koniec wymienić również można brak ustawy o asystencji osobistej osób niepełnosprawnych pozostawia tę grupę społeczną bez odpowiedniego wsparcia i możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

