Jeden telefon zakończy wojnę w Ukrainie? Radosław Sikorski zaskakuje! "Prostsze, niż się wydaje"

Piotr Margielewski
2025-10-15 11:19

O ile wojnę pomiędzy Izraelem a palestyńskim Hamasem udało się w ostatnim czasie znacząco wychłodzić, o tyle wciąż w najlepsze trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Tymczasem Radosław Sikorski podczas konferencji w Londynie przekonywał we wtorek (14 października 2025 roku), że rozwiązanie konfliktu za naszą wschodnią granicą jest prostsze niż zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Szef polskiego MSZ stwierdził, że musi zostać wykonany tylko jeden telefon, aby również i ten konflikt dobiegł końca.

Radosław Sikorski

i

Autor: PAWEŁ DABROWSKI/SUPER EXPRESS
  • Radosław Sikorski twierdzi, że zakończenie wojny w Ukrainie jest prostsze, niż się wydaje.
  • Jeden telefon wystarczy, by doszło do zakończenia walk.
  • Kto może wykonać ten kluczowy telefon i jakie warunki musiałby spełnić?

Koniec wojny?

Szef MSZ Radosław Sikorski podczas wtorkowej konferencji w Londynie stwierdził, że rozwiązanie konfliktu w Ukrainie może być prostsze niż zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Jego zdaniem, kluczem do zakończenia konfliktu jest jeden telefon Władimira Putina do generała armii Walerija Gierasimowa z rozkazem wycofania wojsk. Zapytany o to, czy szanse na wykonanie takiego telefonu przez rosyjskiego przywódcę rosną, polski wicepremier odpowiedział, że „zwiększają się, gdy rosyjska gospodarka zaczyna buksować”.

- Ukraina pokazała, że od 10 lat już powstrzymuje Putina w Donbasie. (To wskazuje, że) Putin tego nie wygra. To, co jest potrzebne, to pokazanie, że jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę w średnim okresie oraz realizacja naszych zachodnich sankcji na rosyjską ropę, gaz i technologię – podkreślił Sikorski.

Rosyjskie drony

Minister Sikorski odniósł się również do zagrożenia, jakie stanowią rosyjskie drony naruszające przestrzeń powietrzną państw NATO. Zapytany o to, co NATO musi zrobić, by ochronić Europę przed tym zagrożeniem, stwierdził, że „potrzebujemy zarówno elektronicznych, jak i kinetycznych sposobów, by zatrzymać te śmiertelne maszyny przed dosięgnięciem przez nie celów”. - Musimy zacząć kupować drony i systemy, które operują dronami. I musimy wprowadzić tę warstwę ochrony przynajmniej na naszą wschodnią granicę – powiedział Sikorski.

- Tak długo, jak gościmy setki tysięcy Ukraińców, to my już tę solidarność wymaganą przez pakt z nawiązką wykonujemy. Zdaje się, że nasi Ukraińcy jeszcze trochę w Polsce pobędą - powiedział szef polskiej dyplomacji, dopytywany o możliwość czasowego wyłączenia Polski z realizacji unijnego paktu migracyjnego.

Galeria poniżej: Sikorski przyjął delegację z Ukrainy w Chobielinie

Radosław Sikorski przyjął delegację z Ukrainy w Chobielinie
13 zdjęć
RADOSŁAW SIKORSKI
WOJNA W UKRAINIE