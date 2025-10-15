Radosław Sikorski twierdzi, że zakończenie wojny w Ukrainie jest prostsze, niż się wydaje.

Jeden telefon wystarczy, by doszło do zakończenia walk.

Kto może wykonać ten kluczowy telefon i jakie warunki musiałby spełnić?

Koniec wojny?

Szef MSZ Radosław Sikorski podczas wtorkowej konferencji w Londynie stwierdził, że rozwiązanie konfliktu w Ukrainie może być prostsze niż zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Jego zdaniem, kluczem do zakończenia konfliktu jest jeden telefon Władimira Putina do generała armii Walerija Gierasimowa z rozkazem wycofania wojsk. Zapytany o to, czy szanse na wykonanie takiego telefonu przez rosyjskiego przywódcę rosną, polski wicepremier odpowiedział, że „zwiększają się, gdy rosyjska gospodarka zaczyna buksować”.

- Ukraina pokazała, że od 10 lat już powstrzymuje Putina w Donbasie. (To wskazuje, że) Putin tego nie wygra. To, co jest potrzebne, to pokazanie, że jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę w średnim okresie oraz realizacja naszych zachodnich sankcji na rosyjską ropę, gaz i technologię – podkreślił Sikorski.

Rosyjskie drony

Minister Sikorski odniósł się również do zagrożenia, jakie stanowią rosyjskie drony naruszające przestrzeń powietrzną państw NATO. Zapytany o to, co NATO musi zrobić, by ochronić Europę przed tym zagrożeniem, stwierdził, że „potrzebujemy zarówno elektronicznych, jak i kinetycznych sposobów, by zatrzymać te śmiertelne maszyny przed dosięgnięciem przez nie celów”. - Musimy zacząć kupować drony i systemy, które operują dronami. I musimy wprowadzić tę warstwę ochrony przynajmniej na naszą wschodnią granicę – powiedział Sikorski.

- Tak długo, jak gościmy setki tysięcy Ukraińców, to my już tę solidarność wymaganą przez pakt z nawiązką wykonujemy. Zdaje się, że nasi Ukraińcy jeszcze trochę w Polsce pobędą - powiedział szef polskiej dyplomacji, dopytywany o możliwość czasowego wyłączenia Polski z realizacji unijnego paktu migracyjnego.

