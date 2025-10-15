W środowy poranek Donald Tusk zamieścił w sieci spot. "Wracajcie"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-10-15 10:30

W środowy poranek 15 października 2025 roku premier Donald Tusk opublikował w swoich mediach społecznościowych spot, który ma podsumowywać dwa lata jego rządów. Klip przedstawia Polskę jako kraj dynamicznie się rozwijający, z rosnącymi wynagrodzeniami i coraz lepszą jakością życia. Wszystko to powinno rozwiać wątpliwości Polaków, którzy przebywają zagranicą. - Wracajcie - napisał Tusk.

Rząd tnie bon senioralny: Brakuje rąk do pracy. Zmiany wykluczą tysiące osób

i

Autor: MAREK KUDELSKI/SUPER EXPRESS Donald Tusk na posiedzeniu rządu, siedzący za stołem z flagami Polski i UE w tle, przed nim mikrofon, laptop i dokumenty. Polityk w granatowej marynarce i białej koszuli, z odznaką serca na klapie, analizuje zmiany dla firm. Więcej o deregulacji przeczytasz na Super Biznes.
  • W środę rano Donald Tusk zamieścił w sieci spot.
  • W spocie Tusk zachęca do powrotu do Polski.
  • Sprawdź, co dokładnie zawiera nowy spot, który promuje premier.

15 października to symboliczna data. Dwa lata temu władzę w Polsce przejęła koalicja Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi (obecnie Polska 2050 i PSL) i Lewicy po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z tej okazji w sieci pojawił się spot, który ma być dowodem na sukcesy rządu Donalda Tuska. W opublikowanym w sieci krótkim klipie słyszymy zapewnienia o doskonałej sytuacji w Polsce. Narrator opowiada o rosnących wynagrodzeniach i poprawie jakości życia Polaków. Obrazu dopełniają ujęcia nowoczesnych pociągów, farm wiatrowych i fotowoltaiki oraz uśmiechniętych obywateli.

Zobacz: Miażdżący sondaż dla koalicji Tuska! Szok, co się stało z jej wyborcami

W spocie pojawia się również wątek powrotu Polaków z emigracji. Bohater materiału, który po latach wrócił do kraju, by budować farmy wiatrowe, przekonuje, że Polska to dobre miejsce do życia i pracy. – Wróciłem po latach do Polski. Sporo się zmieniło. Kolej przyśpieszyła, gospodarka też. Pensje rosną, a ludziom żyje się po prostu lepiej. Na dzieci dostaję 800 plus oraz 1500 babciowego – słyszymy w klipie. – Tak, to dobre miejsce do życia. Czuję się tu bezpiecznie. Wróciłem, by budować największą farmę wiatrową w tej części Europy. Bo my Polacy robimy, nie gadamy – podsumowuje narrator.

Sprawdź: Tak wygląda historia miłości Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka. Cwany zabieg na samym początku!

- Robimy, nie gadamy – Tusk zachęca do powrotu do Polski. Premier osobiście skomentował materiał na platformie X, pisząc: "Nie ma na co czekać. Wracajcie!" oraz dodając hasztag "Robimy, nie gadamy".

Galeria poniżej: Tak kibice "powitali" Tuska w Kownie. Znana przyśpiewka sprzed lat

Skandaliczny transparent z Donaldem Tuskiem na meczu w Kownie
20 zdjęć
Sonda
Czy według Ciebie żyje się lepiej od kiedy Donald Tusk został premierem?
Polityka SE Google News
KACZYŃSKI MASZERUJE STOJĄC, A TUSK GONI W PIĘTKĘ | ROZJAZD
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK