W środę rano Donald Tusk zamieścił w sieci spot.

W spocie Tusk zachęca do powrotu do Polski.

Sprawdź, co dokładnie zawiera nowy spot, który promuje premier.

15 października to symboliczna data. Dwa lata temu władzę w Polsce przejęła koalicja Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi (obecnie Polska 2050 i PSL) i Lewicy po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z tej okazji w sieci pojawił się spot, który ma być dowodem na sukcesy rządu Donalda Tuska. W opublikowanym w sieci krótkim klipie słyszymy zapewnienia o doskonałej sytuacji w Polsce. Narrator opowiada o rosnących wynagrodzeniach i poprawie jakości życia Polaków. Obrazu dopełniają ujęcia nowoczesnych pociągów, farm wiatrowych i fotowoltaiki oraz uśmiechniętych obywateli.

W spocie pojawia się również wątek powrotu Polaków z emigracji. Bohater materiału, który po latach wrócił do kraju, by budować farmy wiatrowe, przekonuje, że Polska to dobre miejsce do życia i pracy. – Wróciłem po latach do Polski. Sporo się zmieniło. Kolej przyśpieszyła, gospodarka też. Pensje rosną, a ludziom żyje się po prostu lepiej. Na dzieci dostaję 800 plus oraz 1500 babciowego – słyszymy w klipie. – Tak, to dobre miejsce do życia. Czuję się tu bezpiecznie. Wróciłem, by budować największą farmę wiatrową w tej części Europy. Bo my Polacy robimy, nie gadamy – podsumowuje narrator.

- Robimy, nie gadamy – Tusk zachęca do powrotu do Polski. Premier osobiście skomentował materiał na platformie X, pisząc: "Nie ma na co czekać. Wracajcie!" oraz dodając hasztag "Robimy, nie gadamy".

