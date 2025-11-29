Na Kongresie Młodych powitali Jarosława Kaczyńskiego jak gwiazdę! "Prezes wchodzi, a my co?"

Jarosław Kaczyński podkreśla kluczową rolę USA dla bezpieczeństwa Europy, jednocześnie krytykując koncepcję strategicznej autonomii UE.

Prezes PiS wszedł na scenę przy muzyce techno i efektach świetlnych, co wywołało zaskoczenie wśród uczestników.

Kaczyński wyraża obawy o suwerenność Polski w kontekście wyroków TSUE, szczególnie w kwestii małżeństw i adopcji.

Podczas swojego wystąpienia Jarosław Kaczyński podkreślił kluczową rolę Stanów Zjednoczonych w powstrzymywaniu rosyjskich wpływów. Zaznaczył, że mimo trudności we współpracy, USA są niezastąpionym sojusznikiem.

- Amerykanie są trudnym bardzo sojusznikiem, ale bezwzględnie nam potrzebnym - stwierdził Kaczyński, argumentując, że jedynie wspierając USA, Europa jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Kaczyński skrytykował również koncepcję strategicznej samodzielności Unii Europejskiej, wskazując, że obecny kształt wspólnoty nie pozwala na stworzenie armii zdolnej do skutecznej obrony.

Prezes jak gwiazda

Niezwykłe wrażenie na uczestnikach i obserwatorach Kongresu wywarło muzyczne powitanie prezesa PiS. Jarosław Kaczyński wszedł na scenę przy dźwiękach muzyki techno, a na ekranie wyświetlono napisy "Jarosław", "Prezes wchodzi, a my co?" i "Vixa", co jest slangowe określenie na muzykę elektroniczną i dobrą zabawę, co stanowiło nieoczekiwany element podczas politycznego wydarzenia. Do tego nie zabrakło błyskających kolorowych świateł i okrzyków publiczności. Polityk mógł się poczuć niczym gwiazda show biznesu!

Suwerenność Polski a Wyroki TSUE

Kolejnym ważnym tematem poruszonym przez Jarosława Kaczyńskiego była kwestia suwerenności Polski w kontekście wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prezes PiS wyraził obawy, że wyroki te mogą wpływać na polskie prawo dotyczące małżeństw i adopcji dzieci.

- Wyrok ten według Kaczyńskiego mógłby prowadzić do uznawania w Polsce małżeństw jednopłciowych zawartych w innych krajach UE - podkreślił, wskazując na zagrożenie dla polskiego porządku prawnego.

W ocenie Kaczyńskiego, obecna polityka Unii Europejskiej narzuca pewien rodzaj ideologii, co prowadzi do utraty suwerenności przez państwa członkowskie. Stwierdził, że bezpieczeństwo Europy leży w jej suwerenności oraz w solidnej współpracy między demokratycznymi państwami.

