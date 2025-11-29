Wspaniała wiadomość dla Jarosława Kaczyńskiego! Już może świętować

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-11-29 14:30

Pomimo niedawnej zmiany rządu, ponad połowa Polaków spodziewa się powrotu Prawa i Sprawiedliwości do władzy po kolejnych wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Takie są główne wnioski z najnowszego badania opinii publicznej.

  • Ponad połowa Polaków przewiduje powrót PiS do władzy po wyborach w 2027 roku, co ujawnia sondaż United Surveys dla WP.
  • Aż 79% wyborców opozycji wierzy w powrót PiS, podczas gdy 61% zwolenników obecnej koalicji odrzuca ten scenariusz.
  • Jak te rozbieżne prognozy wpłyną na polską scenę polityczną? Sprawdź pełne wyniki sondażu.

W ramach badania United Surveys dla Wirtualnej Polski, respondentom zadano pytanie: "Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wróci do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku?".

Łącznie 52,8% ankietowanych wyraziło przekonanie o powrocie PiS. W tej grupie 15,9% badanych było o tym zdecydowanie przekonanych, a 36,9% raczej zgadzało się z taką prognozą. To świetna wiadomość dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który z pewnością liczy na wygraną swojego ugrupowania w 2027 roku. Choć zostało jeszcze sporo czasu do ponownego głosowania Polaków, już teraz może sobie pozwolić na świętowanie.

Z drugiej strony, 35,7% respondentów nie wierzy w odzyskanie władzy przez PiS – 20,2% raczej się z tym nie zgadza, a 15,5% zdecydowanie odrzuca taką możliwość. Niezdecydowanych w tej kwestii było 11,5% ankietowanych.

Perspektywa zwolenników obecnej koalicji

Wśród sympatyków obecnej koalicji rządzącej, dominował zdecydowany brak wiary w powrót Prawa i Sprawiedliwości. Aż 39% badanych z tej grupy zdecydowanie nie zgadzało się z tezą o ponownym przejęciu władzy przez PiS, a kolejne 22% raczej ją odrzucało. Oznacza to, że łącznie 61% wyborców rządzącej większości nie przewiduje powrotu opozycyjnego ugrupowania.

Co ciekawe, tylko 1% sympatyków koalicji rządzącej deklaruje pełne przekonanie o możliwym powrocie PiS, a 31% dopuszcza taki scenariusz, choć z mniejszą pewnością.

Nastroje wśród wyborców opozycji

Całkowicie odmienne nastroje panują wśród wyborców opozycji. W tej grupie aż 79% badanych uważa, że PiS wróci do władzy po wyborach w 2027 roku.

Wśród nich, 35% ankietowanych jest o tym zdecydowanie przekonanych, a 44% raczej spodziewa się takiego rozwoju wydarzeń. Brak wiary w powrót ugrupowania deklaruje z kolei jedynie 8% elektoratu opozycyjnego.

