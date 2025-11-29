Miliony na loty premierów. Ile wydali Donald Tusk i Mateusz Morawiecki?

Kancelaria Premiera ujawniła dane dotyczące krajowych lotów czarterowych Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego.

Od listopada 2023 roku do sierpnia 2025 roku, czyli w okresie urzędowania Donalda Tuska, łączny koszt krajowych lotów czarterowych z wykorzystaniem samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT wyniósł 704 173,33 zł brutto. Informację tę podał dziennik "Fakt", powołując się na komunikat Kancelarii Premiera.

W tym okresie Donald Tusk odbył 15 krajowych podróży. Wśród destynacji znalazły się między innymi Wrocław, Kraków i Rzeszów. Co ciekawe, do Gdańska, skąd pochodzi i gdzie ma rodzinny dom w Sopocie, premier latał zaledwie dwa razy. Należy zaznaczyć, że część tych podróży realizowana była z wykorzystaniem wojskowego specjalnego transportu lotniczego, co nie zawsze jest uwzględnione w podanych kosztach czarterów LOT.

Loty HEAD i ich przeznaczenie

Premier Donald Tusk korzysta również z lotów HEAD, które przysługują mu podczas oficjalnych wizyt krajowych. Tego typu lotów, w których uczestniczył premier i towarzyszące mu osoby, odnotowano 13. Najczęściej odbywały się one w związku z powodzią w 2024 roku, kiedy to premier latał na spotkania sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

Analiza tras przelotów Donalda Tuska ujawnia istotną zmianę w porównaniu z jego wcześniejszymi kadencjami. "Fakt" zauważył, że premier praktycznie nie korzysta z samolotów do Gdańska. W 2012 roku, podczas poprzedniego okresu pełnienia funkcji premiera, Donald Tusk odbył aż 50 lotów na trasie Warszawa-Gdańsk lub Gdańsk-Warszawa. Obecnie, w ciągu 22 miesięcy, odnotowano jedynie dwa takie loty. Ta drastyczna redukcja podróży do Gdańska budzi pytania o jej przyczyny i logistykę.

Loty Mateusza Morawieckiego

Kancelaria Premiera ujawniła również dane dotyczące lotów poprzednika Donalda Tuska, Mateusza Morawieckiego, z ostatnich dwóch miesięcy jego urzędowania, czyli października i listopada 2023 roku.

W tym okresie łączny koszt przelotów czarterowych z wykorzystaniem samolotów PLL LOT wyniósł około 439 410,46 zł brutto. Mateusz Morawiecki latał w tym czasie między innymi do Katowic (gdzie startował w wyborach parlamentarnych jako "jedynka" na liście PiS), a także do Poznania, Wrocławia i Krakowa.

