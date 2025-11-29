Politycy z TikToka. Aplikacja daje im więcej niż sejmowe komisje

Pokolenie 25–35 lat wchodzi do polityki przez TikToka, a nie przez struktury partii.

Algorytm nagradza emocje i konflikt, a nie powolne „sejmowe dojrzewanie”.

Mentzen, młodzi z KO i Lewicy – każdy gra innym stylem, ale grają w tym samym miejscu.

Telewizja przestała być pierwszym kontaktem z polityką dla młodych wyborców.

To, co kiedyś dawały komisje i staże partyjne, dziś daje „feed w telefonie”.

Dlaczego w ogóle TikTok? Młodzi uciekli z telewizji

Dla młodych dorosłych w Europie social media są główną bramą do informacji, a w wielu krajach, jednym z kluczowych źródeł wiedzy o polityce. Parlament Europejski w analizie przed wyborami 2024 r. wprost wskazywał, że media społecznościowe stały się „główną bramą do informacji” dla młodych, także w kontekście głosowania.

W Polsce mamy podobny obraz. Badania cytowane przez branżowy „Press” pokazują, że TikTok, telewizja i portale online to trzy główne źródła informacji o wyborach prezydenckich dla młodych wyborców.

Z drugiej strony, analizy naukowe są bardziej ostrożne. Praca M. Rajczak z UJ o marketingu politycznym na TikToku pokazuje, że treści polityczne na TikToku tylko w ograniczonym stopniu zwiększają zainteresowanie młodych polityką i nie są dla nich głównym źródłem informacji, choć mocno wpływają na emocje i rozpoznawalność.

To nam daje pierwszy ważny wniosek. TikTok to nie jest „nowa TVP” młodych. To raczej miejsce, w którym polityka przemyca się przy okazji rozrywki.

Jak młodzi politycy grają na TikToku? Przykład Polski

W kampanii parlamentarnej 2023 r. wszystkie większe siły polityczne, od PiS, przez KO, po Konfederację, eksperymentowały z TikTokiem, robiąc z niego osobny front walki o młody elektorat. Analizy dziennikarskie i badawcze pokazują, że zarówno lewica, jak i prawica próbowały tam zagospodarować młodych, ale nie wszyscy grali tym samym językiem.

Konfederacja / Mentzen – case, który zna już cała Europa. Mentzen zbudował wizerunek polityka „z internetu”, który nie boi się memów, żartów z przeciwników, autoironii i bezczelnych porównań (jak głośne porównanie Giertycha do konia). Lokalne media cytują strategów. On doskonale wie, że jego publika oczekuje ostrego, prześmiewczego contentu, a nie wykładu o podatkach.

KO / Lewica – robią TikToki bardziej „kampanijne", kulisy, krótkie Q&A, wideo z marszy, fragmenty wystąpień. Analizy komunikacji kampanii 2023 pokazują, że ich przekaz był bardziej klasyczny, przeniesiony z TV do pionowego kadru.

PiS – stosunkowo późny start. Partia rządząca założyła oficjalne konto na TikToku dopiero w 2023 r., otwarcie mówiąc, że chodzi o „odpowiedź na zalew anty-PiS-owych treści" i sięgnięcie po najmłodszy elektorat.

W praktyce najlepiej „żre” to, co krótkie, zabawne lub prowokacyjne, personalne („ja – człowiek”), z wyraźnym „my vs oni”.To jest środowisko, w którym młodzi politycy czują się naturalnie, bo to ich język i ich rytm konsumpcji treści. Starsi liderzy zwykle wyglądają tam jak „wujek, który wszedł na imprezę nastolatków”.

Co mówi nauka: TikTok bardziej zmienia wizerunek niż program

Polscy badacze wprost piszą, że TikTok stał się najszybciej rosnącym medium społecznościowym i narzędziem budowy wizerunku politycznego, zwłaszcza wobec najmłodszych odbiorców. Artykuł „TikTok jako narzędzie budowania wizerunku politycznego” pokazuje, że:

kontakt z tiktokowymi materiałami może poprawiać ocenę polityka,

wzmacnia poczucie „autentyczności”,

ale niekoniecznie przekłada się na pogłębioną wiedzę o programie.

Z kolei przegląd badań o wpływie TikToka na młodych wyborców (2025 r.) podkreśla, że platforma może zwiększać zaangażowanie i chęć udziału w wyborach, ale sprzyja treściom emocjonalnym, spersonalizowanym, konfliktowym. Buduje często „politykę od czucia”, nie „politykę od czytania programów”.

W skrócie, TikTok robi z polityka „swojaka z ekranu smartfona”, ale nie zamieni widza w eksperta od ustaw.

Problem: algorytm lubi radykałów

Im krótszy format i bardziej agresywna konkurencja o uwagę, tym większą przewagę mają treści antysystemowe, skrajne, mocno polaryzujące. Raport Global Witness o TikToku przed polskimi wyborami prezydenckimi 2025 r. pokazał, że algorytm serwował nowym użytkownikom około dwa razy więcej treści narodowo-prawicowych niż centrowych i lewicowych, co wzmacniało przekaz skrajnej prawicy w feedzie.

Z kolei raport Demagoga o polskim TikToku opisuje fałszywe konta atakujące Rafała Trzaskowskiego, filmy podważające uczciwość wyborów, masowy zalew treści prawicowo-nacjonalistycznych promujących kandydata PiS.

Europa też to kupuje. Od Mentzena po premiera Irlandii

To nie jest tylko polska historia. Reuters pokazywał, jak Simón Harris, najmłodszy premier Irlandii, wykorzystuje TikToka jako swój naturalny, główny kanał komunikacji, publikując krótkie, dynamiczne materiały skierowane do młodych.

